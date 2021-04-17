إرشادات حول ما يجب فعله إذا كان هناك فراغ في الصفحة الرئيسية للموقع

سيتم تجديد القسم الخاص بالأخبار في الموقع في يوم 17 أبريل/ نيسان من الساعة 17:00 حتى الساعة 18:00 في الصفحة الرئيسية للموقع.. نتيجة لذلك، قد تكون هناك حالات لا يتم فيها عرض جزء من الصفحة الرئيسية.

نعتذر عن الإزعاج، ولكن يرجى اتباع الخطوات التالية وفقًا للجهاز المستخدم.

[متصفح الكمبيوتر]

مع عرض الصفحة الرئيسية للموقع في متصفحك، اضغط على مفتاحي ”Ctrl“ و ”F5“ في نفس الوقت، ثم أعد عرض الموقع.

[متصفح للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية]

اسحب لأعلى على زر الصفحة الرئيسية، واضغط عليه مرتين (تختلف العمليات حسب الجهاز)، وافتح شاشة المهام، وأغلق تطبيق المتصفح، ثم أعد فتح التطبيق وأعد عرض الموقع (يرجى إعادة التحميل).

متصفح سفاري للآيفون والآيباد

(1) بعد تشغيل تطبيق إعدادات آيفون و آيباد، اختار متصفح سفاري ← ”الإعدادات“.

(2) اختار ”الإعدادات“ ← ”بيانات موقع الويب“

(3) مرر لليسار على بيانات موقع nippon.com واختار إزالة كافة بيانات الويب”