الترحيب بالأقليات الجنسية في سابورو

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تزور الكاتبة لي كوتومي مدينة سابورو لحضور احتفالية ”موكب الفخر“، وتقع في حب المدينة التي ترحب بالأقليات الجنسية.

مدينة ذات طابع خاص

أحب المدن ذات النمط المستطيل الشكل. وتعد مدينة كيوتو خير مثال على ذلك، كذلك نيويورك، شيان في الصين، وماندالاي في ميانمار. إن التجول في مثل هذه المدن يجعلك تشعر كأنك تقرأ مقالة مرتبة بشكل منطقي وهو ما يجعل من شبه المستحيل أن على المرء أن يضل الطريق. ففي العصور القديمة، قبل أن يعتاد الناس على الحياة الحضرية الحديثة، كان الناس يستخدمن الشمس والقمر لتحديد الاتجاهات أثناء السفر. ولكن في تلك المدن المخطَّطة بشكل جيد، من نقطة واحدة ثابتة، يمكنك تصور بقية خريطة الشوارع. وتعدّ سابورو واحدة من تلك المدن.

يقسم نهر سوُسَي، الذي يتدفق من الجنوب إلى الشمال، مدينة سابورو إلى نصفين: شرق وغرب، بينما يقسمها الطريق الرئيسي أودوري إلى شمال وجنوب. تمت تسمية وترقيم المربعات السكنية أو الكتل الحضرية داخل المدينة بصورة منطقية، وتتفرع البنايات السكنية من هذه المحاور. كما أن العناوين تشبه الإحداثيات، مما يجعل من الممكن تخمين موقع معين، ويُسهل تذكره.

يقع معلم سابورو الشهير والمتمثل في برج تلفزيون سابورو الذي يبلغ ارتفاعه 147.2 مترًا، عند تقاطع نهر سوُسَي والشارع الرئيسي (أودوري)، يعمل كبوصلة ونقطة مرجعية ترشدنا إلى العديد من المواقع داخل المدينة. وأحد النُّقط المهمة التي يجب فهمها هي أن العناوين لا تشير إلى أسماء الشوارع والتقاطعات، ولكنها تشير إلى المربعات السكنية داخل المدينة.



حديقة أودوري من برج تلفزيون سابورو (©لي كوتومي)

كلمات رئيس البلدية ترحب بالأقليات الجنسية

تشتهر مدينة سابورو أيضًا بحكم محكمتها الرائد الذي أقر أن منع الأزواج من نفس الجنس من الحق في الزواج هو أمر ينتهك ويخالف الدستور الياباني. إذا أصبح زواج المثليين قانونيًا في اليابان خلال بضع سنوات أو عقود، فسوف تتذكر الأجيال القادمة موقف سابورو الداعم والمناصر لحقوق الإنسان.

في الواقع، هذه سمة متأصلة في المدينة. أقيم أول موكب فخر للأقليات الجنسية في اليابان في طوكيو عام 1994، لكن سابورو نظمت حدثًا مشابهًا بعد عامين فقط. في حين تم إلغاء موكب طوكيو ومن ثم استئنافه عدة مرات لأسباب مختلفة على مر السنين، كانت فعالية موكب الفخر بسابورو تقام بطريقة أو بأخرى بشكل مستمر. الصحفي كيتامارو يوغي كتب عن تجربته في موكب سابورو عام 2003. ”مشيت مع حشد من المشاركين وتوجهت إلى حديقة أودوري لحضور الحفل الختامي، حيث ألقى رئيس بلدية سابورو آنذاك أوئيدا فوميؤ، خطابه. عندما نطق بهذه الكلمات، “ مدينة سابورو ترحب بجميع الأقليات الجنسية”، “انفجر العديد ممن حولي فجأة في البكاء”.

بعد تقاعده من منصب رئيس البلدية، عاد أوئيدا إلى عمله كمحام وناشط مدني، وكان أحد أعضاء الفريق القانوني الذي رفع الدعوى القضائية لزواج المثليين.

كان سبب زيارتي لمدينة سابورو هو المشاركة في مسيرة الفخر للمثليين التي أقيمت في شهر سبتمبر عام 2022. كانت درجات الحرارة في طوكيو لا تزل مرتفعة بشكل لا يطاق، لكن الطقس في سابورو كان معتدلًا بشكل منعش. ومن المقرر أن يقام موكب الفخر يومي السبت والأحد، لذلك وصلت في اليوم السابق لهما.

مدينة الذواقة

كلما زرت مدينة كبيرة، فإن تجربة الحانات المحلية للمثليين لها أولية كبيرة عندي. لسوء الحظ، لا توجد مثل هذه الأماكن في هاكوداته أو أوتارو، ولكن بالطبع توجد في منطقة الحياة الليلية بسابورو، سوسوكينو، العديد من هذه الحانات. ففي شينجوكو بالعاصمة طوكيو، تنقسم الحياة الليلية إلى مناطق مختلفة: غولدن غاي المليئة بالحانات الصغيرة، وكابوكيتشو المعروفة بالنوادي والملاهي الليلية الترفيهية الموجه نحو الجنس، وكذلك منطقة نيتشومى التي تعد موطنًا لعدد كبير من حانات المثليين من كلا الجنسين. لكن كل هذه المشاهد المختلفة موجودة جنبًا إلى جنب في سوسوكينو بسابورو.

يوجد اثنتين من الحانات للمثليين في سوسوكينو. تتميز حانة أو أر بي بديكور داخلي لطيف، وتجتذب الفئات العمرية الأصغر سنًا، وغالبًا ما تكون مزدحمة وحيًة، في حين تتميز حانة ليديز ليغو بأجواء هادئة مريحة وتجذب السيدات الأكبر سنًا. تسمح ليغو بدخول السيدات فقط، في حين تسمى أو أر بي ب “الحانة المختلطة”، مما يعني أنها تسمح بدخول أي شخص، على الرغم من أن معظم زوارها من السيدات.

يفخر سكان سابورو بثقافة الطعام في مدينتهم. عندما زرت حانة أو أر بي، ذكرت أنني جئت من طوكيو لزيارة سابورو، نصحني المالك والزبائن على (الإفراط في) تناول مأكولات مدينتهم الشهية. لدرجة أن أحدهم نصحني بـ ”اكتساب 3 كيلوغرامات من الدهون قبل أن أعود إلى طوكيو!“، تشمل قائمة المأكولات المشهورة بسابورو، حَساء الكاري والرامن و ”جنكيز خان“ (لحم الضأن أو الضأن المشوي). خلال هذه الرحلة، تمكنت من تجرِبة أول طبقين، لكن مع الأسف لم أجرب الطبق الأخير.

تتمتع سابورو أيضًا بتقليد مذهل يتمثل في ”حلوى بارفيه شيمى“، فمن المتعارف عليه تناول بارفيه الآيس كريم على الطريقة الأمريكية بعد أي حفلة شرب أو تجمع اجتماعي. إنه يعادل ختام يوم طويل في طوكيو بطبق من الرامن اللذيذ. لاحظت في سابورو، مع دخول الليل إلى منتصف الليل، يبحث السكان المحليون عن البارفيه لإشباع هذه الرغبة الشديدة. حينها أدركت كيف يمكن أن يزيد وزني حتى في هذه الرحلة القصيرة.

يبدو أنه لا يوجد أمامي خِيار سوى تجرِبة حلوى بارفيه شيمى – عملًا بمثل عندما تكون في روما. . . ذهبت مع ثلاثة أصدقاء مثليين، المُدَّعِين في قضية زواج المثليين، إلى متجر متخصص في حلوى البارفيه. وصلنا حوالي الساعة العاشرة والنصف ليلة الجمعة، فاجأنا طابورًا طويلًا أمام المكان، انتظرنا 40 دقيقة للدخول! في أماكن أخرى، تشتهر هذه الحلوى وتحظى بشعبية كبيرة بين الشابات، ولكن هنا، كان نصف الزبائن من الشباب. هذه التركيبة الثقافية لا تعرف أي تحيز بين الجنسين! لحسن الحظ، لم تكن مجموعتنا - ثلاثة رجال كبار في السن وامرأة واحدة –بعيدين للغاية.

كانت البارفيهات ضخمة، وسعرها أغلى مما كنت أتوقع. فتكلفة كل بارفيه حوالي 2000 ين، لذلك تم إعداد كل واحد في القائمة بشكل متقن، يحتوي البارفيه على عدة مكونات باهظة الثمن، مثل الفواكه، وبودنغ الكاسترد، كذلك دايفوكو الفراولة (حلوى يابانية مصنوعة من أرز الموتشي اللزج). وقد تمت تسمية كل بارفيه بشكل رائع، على سبيل المثال لا الحصر: دايفوكو الفراورلة الطائر، ميرو ميرو، القرص المزخرف، مزرعة العنب، 21. لقد بدوا جميعًا رائعين، لكنني انتقائية في طعامي، ويبدو أن كل بارفيه منهم يحتوي على مكون لا أستطيع تناوله.



ثقافة طعام سابورو - بارفيه شيمى. من اليسار إلى اليمين: دايفوكو الفراولة الطائر، ميرو ميرو، القرص المزخرف (© لي كوتومي)

ثورة الهوية الجنسية في اليابان

إنه أخيرًا اليوم الأول من فاعلية الفخر، مكان الحدث هما مجمعان سكنيان تم إغلاقهما أمام حركة المرور. كان للمكان أجواء تشبه لم الشمل. تجولت في المكان، لإلقاء التحية على مجموعة من الأصدقاء النشطاء من المثليات والمتحولين جنسيًا وغيرهم. أقامت العديد من منظمات مجتمع الميم أكشاكًا، للترويج لأنشطتها، أو لجمع التوقيعات، وكان بعضها يبيع الإكسسوارات المصنوعة يدويًا، الشموع، واقيات الأكواب، وغيرها من الحلي. كشك حانة (أو أر بي)، كان يقدم المشروبات الكحولية في ركن الطعام والشراب. وقد شهدت السنوات الأخيرة خطابًا تمييزيًا متزايدًا يستهدف مجتمع الميم عبر الإنترنت. وغالبًا ما يتم الاستهزاء والسخرية من نضال المثليين من قبل الأشخاص الذين لا يعرفون الوضع الفعلي، باعتبارهم يتنافسون للحصول على حقوق خاصة، أو يطاردون الأموال العامة، لكن التجول في هذا المكان أعطى مؤشرًا جيدًا للجهود الشعبية للمجموعات الممثلة. تم بناء مسرح في نهاية المكان، يستضيف المتحدثون، وحلقات النقاش، كذلك التدريب على وضع مساحيق التجميل.

في مساء اليوم الأول، انضممت إلى تجمع في إل بلازا، موطن مركز سابورو للمساواة بين الجنسين. حضر الحدث، الذي تضمن حلقة نقاش، العديد من النشطاء الذين عملوا سنوات لتعزيز حقوق المثليين في جميع أنحاء اليابان. لقد تأثرت بشدة عندما أدركت الكثير عن المجتمع الذي تطور على مدى عدة عقود. في طوكيو، غالبًا ما يُنظر إلى نشطاء مجتمع الميم نظرات غريبة ويتم السخرية منهم، لكن إحدى صديقاتي المثليات أخبرتني أنهم في سابورو يحظون باحترام كبير.

سألت موظفي المبنى والأصدقاء المحليين عن سبب تسمية المبنى بإل بلازا، ”بالتأكيد حرف ’إل‘ في الاسم ليس مشتقًا من ’مثلية'؟ “ أجاب الموظف أنه سمي هكذا لأن شكله الخارجي يشبه حرف إل.

فوجئت صديقتي بهذه الإجابة: ”طوال الوقت كنت أعتقد أنه من حرف ’إل‘ في “مثلية”. فهي تعمل في منظمة غير ربحية تدعى مركز مصادر المثليين بهوكايدو (إل-بورت)، التي تقدم الدعم لأفراد من الأقليات الجنسية، وطوال الوقت كانت تظن أن اسم المنظمة واسم المبنى مشتقان من “مثليه”. في أحد أركان مبنى إل بلازا، رأيت ملصقًا لمركز المساواة بين الجنسين يعرض صورة من مانغا إيكيدا ريوكي (لا روز دو فرساي)، تحمل الكلمات “أولًا، الثورة الفرنسية، ثم ثورة الهُوَّية الجنسية اليابانية!” لقد تأثرت بالحماس الموجود في سابورو.



ملصق لا روز دي فرساي (© لي كوتومي)

بعد هذا الحدث، حضرت حفلة للنساء فقط أقيمت في مكان قريب. كان المكان داخل مبنى يتكون من طابقين، الطابق الأول هو مساحة بها ’الدي جي‘ حيث يتم تشغيل الموسيقى، والطابق الثاني، حانة حيث يمكنك الجلوس والدردشة ف هدوء. كان عيد ميلاد صديقتي مشغلة الموسيقى (الدي جي)، وكان الجميع قد خططوا لمفاجأتها. انتهى الحفل في الحادية عشرة، وبعد ذلك عدت مع بعض الصديقات إلى الفندق. كان المكان على بعد حوالي كيلومترين من فندقنا، لكن هواء الخريف جعله نزهة ممتعة. عندما مررت ببرج تلفزيون سابورو، شعرت ببعض الغيرة عندما لاحظت مجموعة من الشباب يجلسون على العشب في حديقة أودوري، يتسامرون، ويبدو أنهم لا يهتمون بما يحدث في العالم من حولهم.



برج تلفزيون سابورو ليلًا (© لي كوتومي)

يوم الموكب: ممطر، ثم صافِ ومشمس لاحقًا

كان الموكب في اليوم التالي، لكن مع الأسف، كان الجو ممطرًا. تم تقسيم طوافات موكب العرض إلى ست مجموعات، بما في ذلك، المجموعات التي سميت على اسماء رموز هوكايدو: السنجاب إيزو، سالمون، تيت طويل الذيل، خارج اليابان، نظام بيل 24، وثعلب الشمال- انضممت أنا وأصدقائي إلى مجموعة سالمون.

يقال إن موكب الفخر سابورو ينعم بطقس مشمس. الجو دائمًا إما جيد أو، حتى لو بدأ ممطرًا، فإن الطقس يصفو خلال الموكب. مثلما حدث في هذا اليوم، حيث توقفت الأمطار وصفوت السماء حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر. وبعد انتهاء الموكب، عدت إلى منطقة المسرح لمشاهدة العروض. كان هناك فنان يغني أغنية ’راد ويمبس‘ التي تعبر عن الحب. ”حتى لو أدار العالم ظهره، فأنت لا تزل هنا لمقاومته“. قال صديق يقف بجواري “أعتقد أننا سنرى قوس قزح”.

في السنوات الماضية، انتهى الحدث بإطلاق البالونات، ولكن مع ارتفاع سعر بالونات الهيليوم هذا العام، تم استبدال البالونات بفقاعات الصابون. شعرت بخيبة أمل لأنني لم أتمكن من رؤية السماء مليئة ببالونات قوس قزح، لكن الفقاعات كانت لها سحرها الخاص، وقد أحببت النظرة على وجه إحدى معارفي، مثلية فوق سن السبعين، التي كانت تنفخ الفقاعات بحماس.



يتم إطلاق الفقاعات بعد موكب الفخر سابورو 2022 (© لي كوتومي)

في نفس يوم العرض، انضممت إلى كيتامارو يوغي لإجراء حِوار في مكتبة سيساو المستقلة. كنت متوترة، لأنها كانت المرة الأولى التي أشارك فيها في فاعلية في هوكايدو، لكنني كنت سعيدة بالحشد الذي تجمع. بعد ذلك، أقام حوالي 10 من المشاركين احتفالًا في مطعم آينو ’كرابيراكا'، وكملة آينو تعني ”لذيذ“. كانت المرة الأولى التي أجرب فيها مطبخ الآينو، ومرة أخرى، كان هناك العديد من الأشياء التي لم أستطع تناولها، لكنني استمتعت بما تناولته. كان أحد الحاضرين فنانًا موسيقيًا من شعب الآينو، تحدث عن تعرضهم للازدراء من المتعصبين عند محاولتهم التعبير عن هُويَّة الآينو، كما لو كانوا معادين لليابان، أو اتهامهم أنهم يسعون للحصول على امتيازات خاصة لشعب الآينو. لقد ذكرني ذلك بانتقادات مماثلة وُجِّهت إلى الجالية الكورية في اليابان - يبدو أن الحيل والخدع التي يستخدمها المتعصبون تتبع نفس النمط الذي يمكن التنبؤ به.

في سوسوكينو، الليالي طويلة - بعد تناول وجبتنا، ذهبنا إلى مكان آخر، وأخيرًا انتهى اليوم حوالي الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل. خلال عودتي إلى الفندق، توقفت عند تقاطع سوسوكينو للاستمتاع بوسط مدينة سابورو المشع بأضواء النيون المتلألئ.



تقاطع سوسوكينو، في وسط مدينة سابورو (© لي كوتومي)

كانت هذه زيارتي الأولى للمدينة، وعلى الرغم من أنها كانت قصيرة، إلا أنني أستطيع أن أقول إنني وقعت حقًا في حبها.

(نشرت المقالة الأصلية باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: موكب فخر سابورو 2022. © لي كوتومي)