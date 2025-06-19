غونكانماكي: كيف تحوّل السوشي إلى قطعة فنية على شكل سفينة حربية؟

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفر

بين تناغم البحر والنكهات اليابانية الراقية، تبرز غونكانماكي كنجمة فريدة على موائد السوشي. هذه ”السفينة الحربية الصغيرة“ الملفوفة بورقة النوري ليست مجرد لفافة عادية، بل فنّ ياباني يقدّم بأناقة كنوز البحر الطرية مثل بيض السمك (إيكورا) وقنفذ البحر (أوني). في كل قطعة، تجربة نكهة مكثفة تُلخّص براعة الطهاة اليابانيين في احتواء المذاق داخل شكل متقن.

السوشي الطري

غونكانماكي هو نوع من لفائف السوشي يتميز بشكله الفريد واستخدامه لمكونات طرية لا يمكنها الحفاظ على شكلها إن وُضعت مباشرة على الأرز. في هذا النمط من السوشي، يُلفّ شريط من النوري (الأعشاب البحرية المجففة) حول كرة صغيرة من الأرز المتبل بالخل، ليتكوّن بذلك ”قارب“ صغير يُملأ بإضافات طرية تُعرف بـ نيتا. تشمل هذه الإضافات بطارخ السلمون اللامعة (إيكورا)، وقنفذ البحر الكريمي (يوني)، والتونة المفرومة المخلوطة بالبصل الأخضر (نيجيتورو).

اشتُق اسم ”غونكانماكي“ من الكلمة اليابانية ”غونكان“ التي تعني البارجة الحربية، وذلك بسبب شكله الذي يشبه السفن الصغيرة التي تُبحر محملة بنكهات البحر.

وبينما نشأ غونكانماكي كوسيلة لتقديم المكونات البحرية الفاخرة، فقد تطور اليوم ليشمل أصنافًا غير تقليدية وشعبية، مثل الذرة والمايونيز، ما يعكس مرونة هذا النوع من السوشي في استيعاب النكهات المتنوعة وتقديمها بأسلوب بسيط وأنيق.



(© بيكستا)

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)