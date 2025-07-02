انطلاق موسم تسلق جبل فوجي

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفر

مع حلول الأول من يوليو/ تموز كل عام، يُفتح الستار على أحد أكثر المواسم المنتظرة في اليابان: موسم تسلق جبل فوجي. هذا الجبل المقدس، الذي يُعد رمزًا وطنيًا وإرثًا روحيًا عميقًا، يستقطب آلاف المتسلقين من داخل اليابان وخارجها، في رحلة لا تخلو من التحدي والجمال الروحي. من قمته الشاهقة يمكن مشاهدة شروق الشمس الساحر، في تجربة توصف بأنها مرة في العمر.

تسلق أعلى قمة في اليابان

يُعدّ جبل فوجي، الذي يبلغ ارتفاعه 3776 مترًا فوق مستوى سطح البحر، أعلى قمة في اليابان، وأحد رموزها الأكثر شهرة. وقد أُدرج الجبل في عام 2013 ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو باعتباره ”مكانًا مقدسًا ومصدرًا للإلهام الفني“.

يبدأ موسم التسلق عادة في 1 يوليو ويستمر حتى أوائل سبتمبر، حيث تستقطب القمة آلاف الزوار من داخل اليابان وخارجها. ولمعالجة مشكلة الازدحام المتزايد، فُرضت في عام 2025 رسوم دخول قدرها 4000 ين. كما اتُّخذت تدابير إضافية للحد من ظاهرة ”التسلق السريع“، التي يقوم فيها المتسلقون بمحاولة الوصول إلى القمة ليلًا لمشاهدة شروق الشمس، إذ لم يعد يُسمح بتجاوز المحطة الخامسة من أي من المسارات الأربعة المؤدية إلى القمة بين الساعة 2 ظهرًا و3 فجرًا.

ومن المقرر أن يُفتح مسار يوشيدا في محافظة ياماناشي في 1 يوليو/ تموز، في حين تُفتح المسارات الواقعة في محافظة شيزوكا في 10 يوليو، إيذانًا بانطلاق موسم تسلق الجبل لهذا العام.

مرجع

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: الاقتراب من قمة جبل فوجي. © بيكستا)