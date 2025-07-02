أودون... النودلز اليابانية السميكة التي تذوب في الفم!

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفر

تُعد أودون، بالنودلز السميكة والمطهية بعناية من دقيق القمح، أحد أبرز ملامح المطبخ الياباني التقليدي، وتحديدًا في غرب البلاد. بقوامها المطاطي ونكهتها البسيطة التي تحتضن النكهات الأخرى بسلاسة، تجسد الأودون روح الراحة والطعام المنزلي في الثقافة اليابانية.

طرق متعددة لتناولها

يُعد الأودون أحد أشهر أنواع النودلز في اليابان، ويتميّز بقوامه الكثيف والمطاطي الذي يمنحه طابعًا مميزًا في كل قضمة. غالبًا ما يُقدّم ببساطة في مرق داشي على شكل كاكيودون، وهو الشكل الأساسي للطبق. من الأنواع الكلاسيكية الأخرى كيتسوني أودون، الذي يُضاف إليه التوفو المقلي (أبورآغي)، وتسوكيمي أودون، حيث تُوضع بيضة نيئة أو مسلوقة فوق النودلز، في مشهد يُشبه القمر المضيء – إذ تعني كلمة ”تسوكيمي“ حرفيًا ”مشاهدة القمر“. وتتنوّع الأطباق لتشمل أيضًا أصنافًا أكثر دسامة، مثل كاري أودون الذي يُطهى في مرق كاري حار قليلاً، وياكيودون، وهو طبق مقلي يجمع بين نودلز الأودون السميكة واللحم والخضراوات في صلصة غنية.

ويُعتبر سانوكي أودون، القادم من محافظة كاغاوا في جزيرة شيكوكو، من أشهر أنواع الأودون الإقليمية، ويُعرف بشكله المربع المميز وقوامه القوي. وعلى العموم، يحظى الأودون بشعبية أكبر في غرب اليابان مقارنة بشرقها، حيث يُعدّ جزءًا من الثقافة الغذائية اليومية ومصدر راحة لا يُقاوم في كل فصول العام.



كيتسوني أودون. (© بيكستا)

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: كاكيودون. © بيكستا)