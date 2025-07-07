أمنيات معلّقة... ما سرّ أوراق تانزاكو في الثقافة اليابانية؟

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفر

في السابع من يوليو/ تموز، تكتسي اليابان بالألوان الزاهية وتتناثر الأمنيات في الهواء، مع حلول مهرجان تاناباتا الساحر. في هذا اليوم المميز، يكتب الناس آمالهم وأحلامهم على أوراق ”تانزاكو“ الملوّنة، ويعلقونها برفق على أغصان الخيزران، في طقسٍ شاعري يجمع بين الأسطورة والرغبة في تحقيق الأمنيات.

تمنّى أمنية

تُعد شرائح الورق الطويلة والضيقة المعروفة باسم تانزاكو من أبرز رموز مهرجان تاناباتا، الذي يُحتفل به في السابع من يوليو من كل عام في اليابان. يكتب الناس أمانيهم على هذه الشرائح الملونة ويعلقونها على أغصان الخيزران، تعبيرًا عن رغبتهم في تحقيق أحلامهم. قد يكتب الأطفال عن رغبتهم في الحصول على لعبة جديدة أو التفوق في دراستهم أو رياضتهم المفضلة، بينما تتجه أمنيات الكبار نحو العمل أو الحب أو الاستقرار.

تعود هذه العادة إلى فترة إيدو (1603–1868)، حيث شاع تقليد كتابة الأمنيات على ورق ملون وربطه بعشب الخيزران، الذي يُعتقد أنه يربط بين الأرض والسماء. غالبًا ما تكون الشرائح الورقية بألوان خمسة: الأخضر، الأحمر، الأصفر، الأبيض، والأرجواني. تستند هذه الألوان إلى نظرية العناصر الخمسة في الفلسفة الصينية: الخشب، النار، الأرض، المعدن، والماء. لكن اللون الأسود، المرتبط بالماء، استُبدل في اليابان بالأرجواني، نظرًا لاعتباره لونًا غير محبذ.

يقوم البعض بتعليق التانزاكو في الليلة السابقة للمهرجان، ثم إزالتها في اليوم التالي، في حين تستمر الزينة العامة وعروض التانزاكو في الشوارع والمتاجر لأسابيع قبل حلول الموعد، فتُضفي على الأجواء طابعًا احتفاليًا مفعمًا بالأمل والتمنيات المعلقة في الهواء.



(© بيكستا)

(النص الأصلي مكتوب باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: رغبة طفل في أن يصبح ساحرًا. © بيكستا)