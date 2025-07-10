لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة
تينوغوي: المنشفة اليابانية التي تخفي بين خيوطها قرونًا من الثقافة والجمال
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منتجات متعددة الاستخدامات: مناشف ”تينوغي“ اليابانية
تُعد تينوغوي (手拭い) مناشف يد يابانية تقليدية تجمع بين البساطة والتنوع والجمال، ويعود استخدامها إلى العصور اليابانية القديمة، وقد ازدهرت شعبيتها بشكل خاص خلال عصر إيدو (1603–1868). يتألف اسمها من كلمتي ”تي“ (يد) و”نوغوي“ (مسح)، ما يعكس وظيفتها الأساسية: مسح اليدين أو العرق. لكنّ وظائفها لا تقتصر على ذلك فحسب، بل تشمل استخدامها كمنشفة استحمام، أو كغطاء للرأس للوقاية من الشمس، أو حتى كمنديل أنيق أو إكسسوار يُربط حول الرقبة.
تُصنع التينوغوي عادة من القطن الخفيف، لما يتميز به من قدرة عالية على امتصاص الماء وسرعة في الجفاف، ما يجعلها مثالية للاستخدام اليومي أو أثناء السفر.
تتنوع تصاميمها بين أنماط تقليدية بسيطة مستوحاة من الزخارف اليابانية الكلاسيكية، وأخرى تحمل أشكالًا زخرفية حديثة تناسب الديكورات الداخلية المعاصرة. وقد أصبحت هذه المناشف القطنية تُباع على نطاق واسع في متاجر الهدايا التذكارية، باعتبارها رمزًا ثقافيًا محبوبًا وهدية مثالية من اليابان.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)