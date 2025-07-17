لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة
كينداما... اللعبة اليابانية التي تتحدى الجاذبية وتُنعش المهارات
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حيل لا حصر لها
كينداما هي النسخة اليابانية من لعبة الكأس والكرة التقليدية، تُضفي طابعًا فريدًا من التعقيد بفضل تعدد الطرق التي يُمكن للاعب الإمساك بها والتقاط الكرة من خلالها. تتكوّن من ثلاثة أكواب بأحجام متفاوتة وشوكة في أعلاها، ما يتيح لممارسيها، بغض النظر عن مستوى مهارتهم، تنفيذ طيف واسع من الحيل التي تتدرج من البسيطة إلى المتقدمة. اسم اللعبة مُشتق من كلمتي ”كين“ (السيف أو المقبض) و”تاما“ (الكرة)، في إشارة مباشرة إلى مكوناتها الأساسية.
وعلى الرغم من أن للكينداما جذورًا عريقة، فإن شكلها الحديث وُلد في مدينة هاتسوكايتشي بمحافظة هيروشيما عام 1921، مما مهد الطريق لانتشارها الواسع واستمرار شعبيتها في اليابان. واليوم، تُقام مسابقات في الداخل والخارج تُمكّن عشاقها من استعراض مهاراتهم والتنافس فيما بينهم، أبرزها ”كأس العالم للكينداما“، الذي يُنظم سنويًا في هاتسوكايتشي منذ عام 2014.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)