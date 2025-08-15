نهاية الإمبراطورية المحاربة.. آخر فصول الحرب العالمية الثانية في اليابان

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأمة، دوّى صوت الإمبراطور شووا عبر أجهزة الراديو في جميع أنحاء اليابان لأول مرة في 15 أغسطس 1945، ليعلن للعالم استسلام البلاد أمام الحلفاء، ويطوي صفحة الحرب العالمية الثانية.

إعلان الإمبراطور

في 15 أغسطس/آب 1945، أعلن الإمبراطور هيروهيتو (شووا) استسلام اليابان للإمبراطورية لقوات الحلفاء، منهياً الحرب العالمية الثانية. وبعد أسابيع قليلة، في 2 سبتمبر/أيلول، جرت المراسم الرسمية لتوقيع وثيقة الاستسلام.

كان إعلان الإمبراطور قد سُجّل في الليلة السابقة وبُثّ عبر الراديو، لتكون تلك المرة الأولى التي يسمع فيها الشعب الياباني صوت إمبراطورهم. وقد أضفى هذا الحدث، غير المسبوق في تاريخ البلاد، وقعًا عميقًا على نفوس المواطنين.

خلال الحرب العالمية الثانية، فقد أكثر من ثلاثة ملايين ياباني حياتهم، من جنود ومدنيين. وفي 15 أغسطس/آب من كل عام، تُقام مراسم إحياء الذكرى الوطنية لقتلى الحرب في قاعة نيبون بودوكان بالعاصمة طوكيو، حيث يقف الإمبراطور في صمتٍ للصلاة على أرواح الضحايا، ويلقي كلمةً ينعى فيها من فقدوا حياتهم ويعبر عن أمنيته في أن يعم السلام.

(النص الأصلي مكتوب باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو يؤديان صلاة صامتة في حفل التأبين الوطني لقتلى الحرب في طوكيو في 15 أغسطس 2024. © جيجي برس)