هيغانبانا.. زنابق العنكبوت الحمراء التي تبشّر بقدوم الخريف في اليابان

في اليابان، يُعتبر نبات الهيغانبانا (زنابق العنكبوت الحمراء) رمزًا قويًا للتغيرات الموسمية، إذ يقترن ظهوره بفترة الهيغان المرتبطة بزيارة قبور الأجداد خلال الاعتدال الخريفي. وتزدهر هذه الأزهار الزاهية بلونها الأحمر القاني في أواخر سبتمبر/ أيلول، لتعلن نهاية حرارة الصيف وبداية أجواء الخريف، حاملةً معها دلالات روحية وعاطفية عميقة لدى اليابانيين.

رمز الخريف

من المعتاد في اليابان زيارة قبور الأجداد خلال فترة هيغان البوذية، التي تستمر لمدة أسبوع تقريبًا بين اعتدالي الربيع والخريف. في الخريف، يتميز هيغان بظهور زنابق العنكبوت الحمراء، وتُعرف أزهارها المتشابكة في اليابان باسم هيغانبانا (أزهار هيغان).

تظهر الأزهار الحمراء الأخّاذة قبل نمو أوراق النبات، مما يخلق مشهدًا ساحرًا. تُعتبر هيغانبانا مشهدًا شائعًا في جميع أنحاء اليابان، وخاصةً على جوانب الطرق، وعلى طول المسارات التي تمر عبر حقول الأرز، وفي المقابر. وقد اشتهرت العديد من المناطق بهذه الزهور، مثل مدينة هيداكا في محافظة سايتاما، حيث تتفتح أكثر من 5 ملايين زهرة هيغانبانا، جاذبةً حشودًا من المعجبين كل عام.

إلى جانب كونها رمزًا للخريف وفترة هيغان، ترتبط زنابق العنكبوت الحمراء تقليديًا بالانتقال من حرارة الصيف إلى برودة الخريف.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)