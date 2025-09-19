لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة
هيغانبانا.. زنابق العنكبوت الحمراء التي تبشّر بقدوم الخريف في اليابان
رمز الخريف
من المعتاد في اليابان زيارة قبور الأجداد خلال فترة هيغان البوذية، التي تستمر لمدة أسبوع تقريبًا بين اعتدالي الربيع والخريف. في الخريف، يتميز هيغان بظهور زنابق العنكبوت الحمراء، وتُعرف أزهارها المتشابكة في اليابان باسم هيغانبانا (أزهار هيغان).
تظهر الأزهار الحمراء الأخّاذة قبل نمو أوراق النبات، مما يخلق مشهدًا ساحرًا. تُعتبر هيغانبانا مشهدًا شائعًا في جميع أنحاء اليابان، وخاصةً على جوانب الطرق، وعلى طول المسارات التي تمر عبر حقول الأرز، وفي المقابر. وقد اشتهرت العديد من المناطق بهذه الزهور، مثل مدينة هيداكا في محافظة سايتاما، حيث تتفتح أكثر من 5 ملايين زهرة هيغانبانا، جاذبةً حشودًا من المعجبين كل عام.
إلى جانب كونها رمزًا للخريف وفترة هيغان، ترتبط زنابق العنكبوت الحمراء تقليديًا بالانتقال من حرارة الصيف إلى برودة الخريف.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)