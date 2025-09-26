〇 و✕.. رموز بسيطة تكشف أسلوب اليابانيين في قول نعم ولا

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

في الحياة اليومية باليابان، تحمل الرموز البسيطة معاني كبيرة؛ فالدوائر (مارو) ترمز إلى القبول والصواب والإيجابية، بينما تأتي علامة إكس (باتسو) لتجسد الرفض والخطأ والدلالات السلبية. هكذا، تحولت هذه العلامات إلى لغة بصرية مختصرة يفهمها الجميع على الفور.

العلامات والإيماءات

في اليابان، تُستخدم الدائرة (〇)، المعروفة باسم ”مارو“، للدلالة على ”صحيح“ أو ”جيد“، بينما تُشير علامة الإكس (×)، أو ”باتسو“، إلى ”خطأ“ أو ”غير صحيح“. على سبيل المثال، يستخدم المعلمون علامة الدائرة لتأشير الإجابات الصحيحة في الواجبات المدرسية أو الاختبارات، بينما تُستخدم علامة الإكس للإشارة إلى الأخطاء. ومع ذلك، قد تُستخدم علامة الصح (✓) أحيانًا للإجابات غير الصحيحة، مما قد يُسبب ارتباكًا لغير اليابانيين.



(© بيكستا)

للتعبير عن تقدير أكبر لإجابة صحيحة، يمكن ترقية الدائرة إلى ”نيجومارو“ (◎)، وهي دائرة مزدوجة تُظهر موافقة أقوى. أما الرمز الأعلى تقديرًا فهو ”هانامارو“، وهي دائرة مزخرفة ببتلات تشبه الزهرة، تُمنح للإجابات المتميزة أو الأعمال المبدعة، خاصة في المراحل الدراسية المبكرة. (انظر العلامة أسفل اليسار في الصورة أعلاه).

تتجاوز علامتا ”مارو“ و”باتسو“ الاستخدام الأكاديمي، إذ تُستخدمان كإشارات يومية في الثقافة اليابانية. فمثلاً، يُشكل رفع الذراعين ولمسهما فوق الرأس على شكل دائرة (🙆) إشارة إلى الموافقة أو القبول، بينما يُعبر تقاطع الذراعين أمام الجسم على شكل إكس (🙅) عن الرفض أو الاختلاف. نظرًا لشيوعهما، أصبح لهما رموز تعبيرية تُستخدم على نطاق واسع في التواصل الرقمي، مما يعكس مدى تأصيلهما في الحياة اليومية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)