رمي الكرات… اللعبة الكلاسيكية التي تجسد روح التعاون في اليابان

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفر

تُعد لعبة رمي الكرة واحدة من أكثر الفقرات الحماسية في أيام الرياضة المدرسية في اليابان، حيث يجتمع الطلاب بحماس وتنافس لإظهار مهاراتهم في هذه اللعبة التقليدية التي أصبحت رمزًا من رموز النشاط المدرسي الجماعي.

لعبة يابانية بسيطة وممتعة

تاما-إيري (tamaire)، لعبة رمي الكرة الشعبية، هي حدث مميز في أيام الرياضة اليابانية، خاصة في المدارس الابتدائية. تتميز هذه اللعبة ببساطتها وحيويتها، حيث يتنافس فريقان أو أكثر على رمي الكرات أو أكياس الفاصوليا إلى سلال مرتفعة مُثبتة على أعمدة. تبدأ المسابقة بتوزيع الكرات، المقسمة حسب ألوان الفرق مثل الأحمر والأبيض، حول سلة كل فريق على الأرض. مع إشارة البداية، يهرع اللاعبون لالتقاط الكرات ويحاولون رمي أكبر عدد ممكن منها في السلة خلال وقت محدد، مما يخلق مشهدًا مفعمًا بالحماس مع تقاطع الكرات في الهواء. يُعلن الفريق الذي يجمع أكبر عدد من الكرات في سلته فائزًا، ويتم عد الكرات بطريقة درامية تزيد من إثارة اللحظة.

تتسم تاما-إيري بمرونة قواعدها ومعداتها، مما يجعلها مناسبة لجميع الأعمار. يمكن استخدام كرات بأي ألوان، لكن في المباريات بين فريقين، تُفضل الألوان التقليدية الأحمر والأبيض (kōhaku)، وتُعرف اللعبة حينها بـ kōhaku tamaire. هذه البساطة والمرح تجعل اللعبة رمزًا للتعاون الجماعي والروح الرياضية في الثقافة اليابانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)