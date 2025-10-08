مهرجان ناغاساكي كونيتشي.. ثلاثة أيام من الألوان والرقصات في قلب التاريخ الياباني

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفر

يُعد مهرجان ناغاساكي كونيتشي لوحة نابضة بالحياة تُجسّد روح المدينة، حيث تمتلئ شوارع ناغاساكي بعروض مبهرة ورقصات تقليدية يؤديها السكان القادمون من مختلف مناطقها، في مشهد يحتفي بالتنوع والوئام والفرح الجماعي.

عروض حية في ناغاساكي

تُقام في ناغاساكي عروض حيّة مبهرة ضمن مهرجان كونيتشي العريق، الذي تعود جذوره إلى عام 1634 ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بضريح ”سووا“ الشهير. كان المهرجان يُنظَّم تقليديًا في اليوم التاسع من الشهر التاسع وفق التقويم القمري القديم، ويُعتقد أن هذا التاريخ – ”كونيتشي“ – هو أصل اسم المهرجان. أما اليوم، فتُقام فعالياته على مدى ثلاثة أيام من 7 إلى 9 أكتوبر/ تشرين الأول.

تتناوب أحياء ناغاساكي على المشاركة في المهرجان، بحيث تُعرض رقصاتها مرة كل سبع سنوات. يحمل قائد الرقصة أداة تُعرف باسم ”كاسابوكو“، وهي مزيج بين سيف ومظلة تزن أكثر من مئة كيلوغرام. وتتنوع العروض والأدوات المستخدمة من عامٍ لآخر، من بينها ”تايكوياما“، وهي منصة محمولة ضخمة تزن نحو طن واحد، يحملها 36 شخصًا ويرفعونها في الهواء مرارًا وسط تشجيع الحشود. ومن أبرز العروض أيضًا رقصة ”جاودوري“ (رقصة التنين)، حيث يحمل المؤدون دمية تنين طويلة تتلوى في الهواء بحثًا عن ”الجوهرة“.

وخلال أيام المهرجان، تُقدَّم مجموعة من الأطباق التقليدية الخاصة بهذه المناسبة، مثل الأرز المطهو على البخار مع فاصوليا الأزوكي، والفجل المخلل بالرمان، وحساء سمك اللوتش.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: رقصة التنين. بإذن من جمعية مؤتمرات وسياحة محافظة ناغاساكي)