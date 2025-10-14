ياكيمو... بطاطا الشتاء التي تُدفئ القلوب قبل الأيدي في شوارع اليابان

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفر

ياكييمو... مذاق الخريف الياباني

تعد ياكييمو، أو البطاطا الحلوة المشوية، من الأطعمة المفضلة في اليابان، خاصة في فصلي الخريف والشتاء. يتم شوي الدرنات ببطء على درجة حرارة منخفضة، مما يمنحها طعمًا حلوًا طبيعيًا وقوامًا طريًا رطبًا. تُؤكل بقشرها، وتُعتبر وجبة خفيفة صحية ومشبعة.

أصل البطاطا الحلوة من أمريكا الوسطى، وقد وصلت إلى اليابان في القرن السابع عشر. زُرعت أولًا في مقاطعة ساتسوما (محافظة كاغوشيما حاليًا)، ومنها جاء اسمها الياباني ساتسومايمو. واشتهرت البطاطا المشوية على طريقة الياكيمو لأول مرة عام 1793 في مدينة إيدو (طوكيو الحالية).

يرتبط الجيل الأكبر سنًا بذكريات خاصة مع باعة البطاطا الحلوة المتجولين الذين كانوا يجوبون الأحياء ببطء في شاحناتهم، مرددين النداء التقليدي ”ياكيمو~“ بنغمة ممدودة مميزة. ومع أن هؤلاء الباعة أصبحوا مشهدًا نادرًا اليوم، فإن رائحة البطاطا الساخنة ما زالت تعبق في شوارع اليابان، بعدما بدأت محلات السوبر ماركت والمتاجر الصغيرة بتقديمها لزبائنها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)