أبواب شوجي اليابانية... جمال البساطة الذي يفصل بين الضوء والظل

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

تُعرف ”شوجي“ بأنها شبكات خشبية رقيقة مغطاة بالورق التقليدي، تُستخدم بمهارة في البيوت اليابانية كأبواب منزلقة أو نوافذ أو فواصل بين الغرف، مضيفةً لمسة من البساطة والهدوء إلى المساحات الداخلية.

الستائر المنزلقة

تُعدّ الستائر المنزلقة، المعروفة باسم ”شوجي“، عنصرًا أساسيًا في المنازل اليابانية التقليدية. تتكون من شبكات خشبية مغطاة بورق واشي متين. يمنع هذا الورق السميك رؤية ما بداخل الغرفة مع السماح للضوء بالنفاذ من خلاله. كما يُساعد ورق الواشي المسامي على تدفق الهواء وتقليل الرطوبة.

تُستخدم الستائر المنزلقة لتقسيم الغرف، وتُستخدم أيضًا كأبواب ونوافذ. في المنازل اليابانية الحديثة، غالبًا ما تُثبّت في إطارات الأبواب والنوافذ مع ألواح زجاجية. ومن الأنواع الشائعة، المعروفة باسم ”شوجي مشاهدة الثلج“ (يوكيمي شوجي)، إمكانية الانزلاق إلى الجزء السفلي والنظر من خلال الزجاج.



(يمكن رؤية يوكيمي شوجي على اليسار. © بيكستا)

يمكن تمييز شوجي عن ”فوسوما“ المشابهة لها، وهي أبواب منزلقة مصنوعة من ورق أو قماش غير شفاف، حيث أن الأخيرة لا تسمح بمرور الضوء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)