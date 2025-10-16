برج الساعة في سابورو: معلم تاريخي يربط بين نبض الزمن وسحر الشمال الياباني

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

يقف برج الساعة في وسط سابورو شامخًا كأحد أبرز رموز المدينة، شاهداً على تاريخها ومحبوبًا من سكانها وزوارها على حدّ سواء.

مبنى تاريخي

يُعد برج ساعة سابورو معلمًا تاريخيًا ورمزًا لعاصمة هوكايدو. يقع المبنى بالقرب من حديقة أودوري المركزية في سابورو، وقد شُيّد في أكتوبر/ تشرين الأول 1878 كقاعة تدريب لكلية سابورو الزراعية، التي أصبحت فيما بعد جامعة هوكايدو. رُكّبت الساعة عام 1881، مما يجعله أقدم برج ساعة في اليابان.

زار أكثر من 300 ألف شخص برج ساعة سابورو في السنة المالية 2024. يتميز تصميمه الغربي بجماله الأخّاذ في قلب المدينة. ويضمّ داخله متحفًا يروي تاريخ برج الساعة. ويُعتبر الدخول مجانيًا كل عام في 16 أكتوبر/ تشرين الأول احتفالًا بالذكرى السنوية لبنائه.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)