كوسيكي: نظام السجلات العائلية الذي شكّل هوية اليابانيين عبر التاريخ

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفر

تُعدّ سجلات العائلة ”كوسيكي“ في اليابان نظامًا رسميًا لتوثيق معلومات المواطنين وأُسرهم، إذ تؤدي دورًا مشابهًا لشهادات الميلاد وسائر وثائق الهوية في البلدان الأخرى، من حيث إثبات النسب والوضع القانوني للأفراد.

إثبات الهوية

في اليابان، تُسجَّل معلومات ميلاد المواطنين وزواجهم ووفاتهم وغيرها من الأمور المهمة في سجل العائلة ”كوسيك“.. يُسجَّل الأزواج المتزوجون، الذين يشتركون في اسم العائلة نفسه بموجب القانون الياباني، وأطفالهم غير المتزوجين في نفس الوثيقة. يُوفِّر الكوسيكي إثباتًا للهوية، تمامًا كما هو الحال في وثائق مثل شهادات الميلاد في دول أخرى. عند حدوث أحداث مهمة في الحياة، مثل ولادة فرد جديد في العائلة، يُطلب من المواطنين إخطار السلطات وتحديث سجلهم العائلي ”كوسيكي“.

يُخصَّص لكل سجل ”هونسيكي“ مُعيَّن يتوافق مع العنوان الرسمي لمحل إقامة الشخص المعني أو محل إقامته القانوني؛ ويُحدِّد هذا العنوان البلدية التي تحتفظ رسميًا بالوثيقة. ليس من الضروري أن يكون الشخص مقيمًا هناك بالفعل، ويمكن للأشخاص المسجلين تغيير ”هونسيكي“ الخاص بهم إذا رغبوا في ذلك، كما هو الحال عند الزواج وتأسيس أسرة جديدة.

لا يمتلك الأجانب المقيمون في اليابان سجلًا عائليًا ”كوسيكي“. حتى عند زواجهم من مواطنين يابانيين، لا يُضافون رسميًا إلى السجل العائلي طالما حافظوا على جنسيتهم الأجنبية، مع أن أسمائهم تُضاف إلى سجل الزوج/الزوجة الياباني كملاحظات إضافية. يمكن إضافة الأبناء الحاصلين على الجنسية اليابانية من زواج دولي إلى سجل الوالدين اليابانيين بعد تقديم الأوراق اللازمة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)