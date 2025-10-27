روكويو: كيف يحدد اليابانيون أيام الحظ والنحس في حياتهم اليومية؟

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفر

”روكويو“ هي دورة تقليدية يابانية تتألف من ستة أيام، يُعتقد أن لكل منها حظًّا مختلفًا، وتتكرر هذه الدورة على مدار الشهر. وتُستخدم عادةً في التقويمات اليابانية لتحديد الأيام الجيدة أو السيئة للمناسبات الهامة مثل حفلات الزفاف أو الجنازات.

أيام الحظ

”روكويو“ هو تسلسل متكرر من 6 أيام، مدرج في العديد من التقاويم اليابانية، يشير إلى مدى حظوظ يوم معين. يُفضل الناس هذا النظام عند التخطيط للمناسبات الكبرى كالأعراس والجنازات.

دخل هذا النظام إلى اليابان من الصين حوالي القرن الرابع عشر، ولكنه لم ينتشر إلا في أواخر القرن التاسع عشر. وقد طرأت عليه اختلافات في الأسماء والترتيبات قبل أن يصبح اليوم الحالي مقبولاً على نطاق واسع.

أسماء الأيام الستة وتفسيراتها الشائعة

先勝 (Senshō - سينشو): يوم جيد للتصرف بسرعة. الصباح ميمون، لكن الظهيرة غير مواتية، كما يشير معنى الحروف: ”الفوز الأول“.

友引 (Tomobiki - توموبيكي): يشير اسم اليوم إلى أنه يمكنك ”جذب الأصدقاء“ إلى نفس نوع الحظ، لذا فهو ميمون للأحداث السعيدة، ولكن بنفس المنطق، يجب تجنب الجنازات.

先負 (Senpu/Sakimake - سينبو/ساكيماكي): من الأفضل التصرف بهدوء في هذا اليوم. الصباح نحس، لكن الظهيرة محظوظة. تعني الحروف هنا ”الخسارة الأولى“.

仏滅 (Butsumetsu - بوتسوميتسو): نحس عادة، على الرغم من أنه مناسب لإقامة الجنازات والطقوس البوذية. يعني الاسم حرفيًا ”موت بوذا“.

大安 (Taian - تايان): يوم حظ بشكل عام، ويعني ”السلام العظيم“. مناسب بشكل خاص لحفلات الزفاف.

赤口 (Shakkō/Shaku - شاكو): يوم نحس، خاصة للاحتفالات. يُعتبر وقت الظهيرة فقط ميمونًا. يعني الاسم ”الفم الأحمر“؛ يرتبط اللون الأحمر بالدم والنار، لذا يجب تجنب الأدوات الحادة ومصادر النار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)