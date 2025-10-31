روكوروكوبي: من الأسطورة الشعبية إلى رمز الرعب في الثقافة اليابانية

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفر

روكوروكوبي هي مخلوقات غامضة من الفولكلور الياباني، تبدو للوهلة الأولى بشرية — وغالبًا ما تتجسد في هيئة نساء جميلات — لكن ما يميزها هو قدرتها الخارقة على تمديد أعناقها بشكل غير طبيعي أثناء الليل، أو في بعض الروايات، فصل رؤوسها تمامًا لتطير بعيدًا. تجمع هذه الأسطورة بين الجمال والغموض والرعب الهادئ الذي يميز الحكايات الشعبية في بلاد الشمس المشرقة.

حكايات غريبة

في العديد من القصص اليابانية، تبدو روكوروكوبي كامرأة عادية، لكن رأسها قد يطير، إما في نهاية رقبة طويلة تشبه الأفعى، أو منفصلاً تماماً عن جسدها (وفي هذه الحالة، قد تُسمى نوكيكوبي). اكتسبت حكايات روكوروكوبي وتصويرها في الفن شعبيةً خاصة في فترة إيدو (1603-1868)، عندما ازدهر الاهتمام بالمخلوقات الخيالية، التي تُعرف باسم يوكاي، والتي كانت تارة مخيفة وتارة فكاهية.

في كتاب ”كوايدان“، المجموعة الكلاسيكية للحكايات الغريبة للكاتب لافكاديو هيرن، توجد قصة بعنوان ”روكوروكوبي“، حيث يقيم كاهن مع عائلة من هؤلاء المخلوقات. في منتصف الليل، يكتشف الكاهن جثثهم مقطوعة الرأس في غرفة، ورؤوسهم تطير في الخارج، مُخططةً لالتهامه. بالمناسبة، بينما تُصوَّر روكوروكوبي عادةً كنساء، يُمكن أن تكون ذكوراً أيضاً.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)