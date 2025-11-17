حي غيون في كيوتو… موطن الغيشا وسحر اليابان التقليدية

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفر

يُعدّ حي غيون من أشهر الوجهات السياحية في كيوتو، حيث يجتمع سحر الماضي في شوارعه المرصوفة ومبانيه الخشبية التقليدية، مع الحضور الآسر للغيشا والمايكو اللاتي يجسّدن روح كيوتو الكلاسيكية وثقافتها الراقية.

الترفيه التقليدي

تشتهر منطقة غيون في كيوتو بكونها إحدى أشهر مناطق الغيشا في اليابان، إضافةً إلى مبانيها الخشبية التقليدية ذات الجمال الأخّاذ. ويجذب شارع هاناميكوجي على وجه الخصوص عددًا كبيرًا من الزوار، حيث تصطف مقاهي الشاي التي تقدّم عروضًا تؤدي فيها الغيشا—المعروفة محليًا باسم غييكو—ومساعداتهنّ المتدرّبات مايكو فقرات من الغناء والرقص والعزف على آلة الشاميسين.

ورغم أن الاستمتاع بترفيه الغييكو والمايكو يُعد عادةً تجربة فاخرة ومكلفة، فقد بدأت تتوفر مؤخرًا باقات بأسعار مناسبة تستهدف السياح. كما يختار الكثيرون تجربة ارتداء أزياء الغيشا والمايكو، وهي واحدة من أبرز الأنشطة المحببة لدى الزائرين.

وتستمد المنطقة اسمها من ضريح غيون—الاسم القديم لضريح ياساكا—الذي يقف شامخًا في كيوتو منذ أكثر من ألف عام. ويُقام مهرجان غيون ماتسوري، أحد أهم ثلاثة مهرجانات في اليابان، كل عام في شهر يوليو/ تموز، ويجذب آلاف الزوار من داخل البلاد وخارجها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)