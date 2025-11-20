لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة
كينتارو: الصبي الذي هزم الوحوش وأصبح أسطورة في اليابان
شابٌّ قويٌّ
كينتارو بطلٌ شعبيٌّ يابانيٌّ اشتهر بقوته الجبارة، حتى في صغره. غالبًا ما يُصوَّر كطفلٍ يحمل فأسًا ويرتدي مئزرًا أحمرَ مطبوعًا عليه حرف ”الذهب“ (金)، وهو ”كين“ في بداية اسمه. في الحكاية، نشأ كينتارو يلعب مع حيوانات جبل أشيجارا، وهو قمةٌ تمتدّ بين محافظتي كاناغاوا وشيزوكا الحاليتين، حيث بلغت قوته حدًّا يُمكّنه من مصارعة الدببة والفوز.
يُقال إن كينتارو نشأ ليصبح الساموراي ساكاتا نو كينتوكي، أحد أتباع المحارب القوي ميناموتو نو يوريميتسو الأربعة، وترتبط اسمه بأساطير محاربة الوحوش.
تُعرض دمى كينتارو تقليديًا كرمزٍ للصحة والقوة خلال مهرجان يوم الصبيان في 5 مايو، والذي يُحتفل به الآن باعتباره العيد الوطني ليوم الطفل.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)