لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة
توكا إيبسو... مهرجان ياباني يستمر ثلاثة أيام احتفالًا بإله الحظ
سياحة وسفرثقافة
الرجال المحظوظون
يُبجَّل إيبسو بوصفه أحد آلهة الحظ السبعة في اليابان شيتشيفوكوجين، ويُعرف باعتباره إله الحظ والوفرة. ويرتبط إيبسو تقليديًا بالصيد، كما يُعتقد أنه يجلب الحظ السعيد والازدهار للمشاريع التجارية. ابتداءً من 9 يناير/ كانون الثاني من كل عام، تُقام في المعابد والأضرحة المكرَّسة لإيبسو احتفالات شعبية تستمر 3 أيام، وتُعرف باسم توكا إيبسو. وخلال هذه الفترة، يقوم العديد من الزائرين بشراء أغصان خيزران مزخرفة تُسمّى فوكوزاسا، أو مجارف مزخرفة تُعرف باسم كومادي (وتعني حرفيًا «مخالب الدب»)، ويتم تعليقها في أماكن العمل اعتقادًا بأنها تضمن الحظ السعيد في العام الجديد.
تُعد أشهر أضرحة إيبسو ثلاثة مواقع رئيسية، هي ضريح نيشينوميا في محافظة هيوغو، وضريح إماميا إيبسو في أوساكا، وضريح كيوتو إيبسو. ويشتهر ضريح نيشينوميا على وجه الخصوص بطقس يُعرف باسم سباق الرجال المحظوظين، وهو حدث يحظى باهتمام واسع على المستوى الوطني. في صباح 10 يناير/ كانون الثاني، وعند فتح أبواب الضريح في تمام الساعة السادسة صباحًا، يندفع المشاركون جريًا على طول الطريق المؤدي إلى القاعة الرئيسية، والذي يبلغ طوله نحو 230 مترًا. ويتم اختيار أول ثلاثة متسابقين يصلون إلى خط النهاية ليُلقَّبوا بـ «فوكوتوكو»، أي الرجال المحظوظين لتلك السنة.
النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: زينة احتفالية من توكا إيبسو. © بيكستا)