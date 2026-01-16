من الإعجاب إلى الالتزام: كيف يعبّر اليابانيون عن حبهم لنجومهم؟

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

يُظهر المعجبون اليابانيون شغفهم ودعمهم لـ «أوشي» الخاص بهم—وهو الشخص الذي يكرّسون له إعجابهم، سواء كان معبودًا (آيدول)، أو موسيقيًا، أو رياضيًا، أو فنانًا، أو حتى شخصية عامة أخرى—من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة تُعرف باسم «أوشيكاتسو».

أوشي وأوشيكاتسو

يستخدم المعجبون في اليابان مصطلح «أوشي» (推し) للإشارة إلى الفنانين والممثلين والرياضيين وغيرهم من الشخصيات العامة التي يكنّون لها إعجابًا خاصًا، في حين يُستخدم مصطلح «أوشيكاتسو» (推し活) لوصف الأنشطة التي يقوم بها المعجبون لدعم «أوشي» الخاص بهم أو التعبير عن تقديرهم له. ولا يقتصر مفهوم «أوشي» على الأشخاص الحقيقيين فحسب، بل يُعد مصطلحًا شاملًا يمكن أن ينطبق أيضًا على شخصيات المانغا والأنيمي، بل وحتى على أشياء غير حية تثير الإعجاب، مثل خطوط السكك الحديدية أو المباني.

وتشمل أنشطة «أوشيكاتسو» نطاقًا واسعًا من الممارسات، من بينها حضور الحفلات الموسيقية والفعاليات العامة، ومتابعة الأعمال الفنية كالأغاني ومقاطع الفيديو، والنشر والدعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى القيام بما يُعرف بـ «رحلات الأوشي» إلى الأماكن المرتبطة بالشخص أو الموضوع محل الإعجاب.

ويعود أصل كلمة «أوشي» 推し oshi إلى الفعل الياباني «أوسو» 推すosu، الذي يعني «التوصية»، في إشارة إلى شخص أو شيء يرغب المعجب في أن يقوم الآخرون بدعمه أيضًا. وقد أُدرج مصطلح «أوشيكاتسو» ضمن القائمة الطويلة لكلمات العام في اليابان لعام 2021، وأصبح منذ ذلك الحين جزءًا راسخًا من اللغة والثقافة المعاصرة في اليابان.

