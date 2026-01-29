تشونماغي: فن تصفيف الشعر التقليدي في اليابان

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

كانت تسريحة تشونماغي العلوية في الماضي تسريحة شعر قياسية تميّز الساموراي. ومع مرور الزمن وتراجع طبقة الساموراي، انحسر حضور هذه التسريحة في الحياة اليومية، لتصبح اليوم مرتبطة بشكل أساسي بمصارعي السومو، حيث ما زالت تؤدي دورًا رمزيًا وثقافيًا مهمًا، يجسّد الاستمرارية والتقاليد العريقة في المجتمع الياباني.

تسريحة شعر مميزة

كانت تسريحة ”تشونماغي“ التقليدية، وهي عبارة عن عقدة شعر علوية، تسريحة مميزة لرجال الساموراي خلال عصر إيدو (1603-1868)، وانتشرت لاحقًا بين عامة الناس، ولا يزال مصارعو السومو يعتمدونها حتى اليوم. في عصر إيدو، كان يُحلق الجزء العلوي من الرأس ويُربط الشعر المتبقي معًا على شكل عقدة. إلا أنه مع انتشار الفكر الغربي بعد إصلاحات ميجي عام 1868، أصبحت تسريحة ”تشونماغي“ تُعتبر قديمة الطراز.

في اليابان الحديثة، ترتبط تسريحة ”تشونماغي“ بمصارعي السومو، الذين يعتمدونها إذا كان شعرهم طويلًا بما يكفي؛ ولا يُشترط حلق الشعر، مع أن البعض قد يُقص شعره من أعلى الرأس لتسهيل تشكيل ”تشونماغي“. في البطولات والمناسبات الخاصة الأخرى، يُصفف شعر المصارعين ذوي الرتب العالية على شكل ”أويتشوماغي“ (عقدة أوراق الجنكة) الأكثر رسمية.



اليوكوزونا أونوساتو بتسريحة أويتشوماغي في بطولة السومو الكبرى في طوكيو في 16 يناير/ كانون الثاني 2026. (© جيجي برس)

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: لوحة للفنان الشهير توشوساي شاركو، أحد فناني أوكيو-إي، تُظهر ممثل كابوكي يؤدي دور ساموراي رفيع المستوى. بإذن من متحف طوكيو الوطني/كولبيس)