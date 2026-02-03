أوني… وحوش فبراير في اليابان

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

في اليابان، تُعدّ ”أوني“ مخلوقات أسطورية شرسة في المعتقدات الشعبية، وتؤدي أيضًا دورًا محوريًا في مهرجان سيتسوبون الذي يُقام في شهر فبراير/ شباط، حيث تُجسّد الشرور وسوء الحظ التي يسعى الناس إلى طردها مع بداية موسم جديد.

مرعبة أم لطيفة؟

أوني هي مخلوقات شرسة ذات قرون، تظهر في الأساطير الشعبية اليابانية مثل موموتارو. في التصويرات الحديثة، غالبًا ما يكون لون جلدها أحمر، وإن كان قد يكون أزرق أو أصفر، وتحمل هراوات معدنية وترتدي مآزر من جلد النمر. بينما كانت تُمثل في الماضي كائنات غريبة مرعبة، تُصوَّر اليوم غالبًا كشخصيات لطيفة أو فكاهية.

في مهرجان سيتسوبون، الذي يُقام قبيل بداية السنة القمرية في أوائل فبراير/ شباط، تُقام طقوس لطرد الأوني بالفاصولياء في المعابد والأضرحة. كما تُقام تمثيليات عفوية في العائلات أو المدارس، حيث يرتدي الآباء أو المعلمون أقنعة لتمثيل الأوني. يردد المشاركون عادةً عبارة ”أوني وا سوتو، فوكو وا أوتشي“ أو ”اخرج أيها الأوني، ادخل الحظ السعيد“، وهم يرمون الفاصولياء أو بديلًا أسهل في التنظيف، مثل الوجبات الخفيفة المغلفة.



(أطفال يرتدون أقنعة أوني للاحتفال بعيد سيتسوبون، مع أوعية من الفاصوليا جاهزة للرمي. © بيكستا)

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي © Adobe Stock)