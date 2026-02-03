لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة
أوني… وحوش فبراير في اليابان
مرعبة أم لطيفة؟
أوني هي مخلوقات شرسة ذات قرون، تظهر في الأساطير الشعبية اليابانية مثل موموتارو. في التصويرات الحديثة، غالبًا ما يكون لون جلدها أحمر، وإن كان قد يكون أزرق أو أصفر، وتحمل هراوات معدنية وترتدي مآزر من جلد النمر. بينما كانت تُمثل في الماضي كائنات غريبة مرعبة، تُصوَّر اليوم غالبًا كشخصيات لطيفة أو فكاهية.
في مهرجان سيتسوبون، الذي يُقام قبيل بداية السنة القمرية في أوائل فبراير/ شباط، تُقام طقوس لطرد الأوني بالفاصولياء في المعابد والأضرحة. كما تُقام تمثيليات عفوية في العائلات أو المدارس، حيث يرتدي الآباء أو المعلمون أقنعة لتمثيل الأوني. يردد المشاركون عادةً عبارة ”أوني وا سوتو، فوكو وا أوتشي“ أو ”اخرج أيها الأوني، ادخل الحظ السعيد“، وهم يرمون الفاصولياء أو بديلًا أسهل في التنظيف، مثل الوجبات الخفيفة المغلفة.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي © Adobe Stock)