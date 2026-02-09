أوغيسو... صوت الربيع القادم من أدغال اليابان

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

يُعدّ نداء طائر الأوغيسو الياباني الشهير، المعروف أيضًا بطائر الزقزاق، علامة مألوفة على حلول فصل الربيع، إذ طالما ارتبط صوته الرقيق في الوعي الياباني ببدايات الدفء وتجدد الطبيعة.

بشير الربيع

يُعتبر طائر أوغيسو، بشيرًا للربيع في التقاليد اليابانية، ويشتهر بصوته المميز: هوهوكيكيو. يُشار إلى هذا الصوت شعريًا باسم هاتسون (النغمة الأولى)، وهي كلمة موسمية تُستخدم في قصائد الهايكو والواكا وحفل الشاي للإشارة إلى الربيع. ورغم أن أوغيسو نادرًا ما يظهر، إذ يميل إلى الاختباء بين الأشجار، إلا أن صوته الواضح يُنبئ بوجوده.

ومن بين دلالات هذا الطائر الثقافية، تُعد فضلاته من أغرب أدوات التجميل في التاريخ، حيث كانت تستخدمها الغيشا وممثلو الكابوكي لإزالة مساحيق التجميل البيضاء وتنظيف البشرة. كما توجد أنواع خاصة من الأرضيات الخشبية تُسمى أوغيسوباري، تُصدر صوت صرير يُشبه صوت الطائر للتحذير من وجود دخيل في الغرفة - ومن الأمثلة الشهيرة على ذلك قلعة نيجو في كيوتو. وتُعرف هذه الأرضيات أحيانًا باسم ”أرضيات العندليب“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)