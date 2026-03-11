سيتشي جونري… رحلات حج تكشف عوالم الثقافة الشعبية اليابانية

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

تُعدّ «الرحلات» إلى الأماكن المرتبطة بأعمال المانغا والأنيمي المفضلة أو بنجوم البوب جزءًا أساسيًا من ثقافة المعجبين في اليابان، إذ يحرص الكثيرون على زيارة المواقع التي ظهرت في القصص أو ارتبطت بفنانيهم المفضلين، في تجربة تجمع بين السياحة والشغف الثقافي وتعزّز ارتباطهم بعوالمهم الفنية المحببة.

رحلات المعجبين

يشير مصطلح ”سييتشي جونري“ الياباني في الأصل إلى الحج الديني، لكنه يُستخدم اليوم أيضًا للدلالة على الرحلات إلى أماكن ذات أهمية في الثقافة الشعبية، مثل المواقع التي استُلهم منها تصميم أحد أعمال المانغا أو الأنيمي. كما يدعم المعجبون نجومهم المفضلين من خلال زيارة الأماكن المرتبطة بحياتهم، وذلك كجزء من أنشطة ”أوشيكاتسو“.

ومن أشهر مواقع ”سييتشي جونري“ التي تجذب أعدادًا كبيرة من الزوار درجُ ضريح سوغا في شينجوكو بطوكيو، الذي ظهر في مشهد مميز من أنيمي ”اسمك“ عام 2016. ويُعد معبر سكة حديد إينوشيما، الذي ظهر في أنمي كرة السلة ”سلام دانك“، مثالًا معروفًا آخر. كما تستغل بعض السلطات المحلية هذه الفرصة لتلبية احتياجات زوار المعجبين من خلال تقديم الإرشادات أو بيع المنتجات المرتبطة بهذه الأعمال.

النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: الدرج المؤدي إلى ضريح شوغا كما ظهر في فيلم اسمك. © بيكستا)