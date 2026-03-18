بوتاموتشي وأوهاغي... حلوى يابانية موسمية تربط الربيع بالخريف

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

بوتاموتشي وأوهاجي هما نوعان من الحلويات اليابانية التقليدية المرتبطة بالاعتدالين الربيعي والخريفي.

حلويات الاعتدال

يُعدّ بوتاموتشي وأوهاغي من الحلويات اليابانية التقليدية التي تُؤكل خلال فترة ”هيغان“، وهي فترة تمتد لنحو أسبوع حول الاعتدالين الربيعي والخريفي، حيث جرت العادة أن يزور الناس قبور عائلاتهم. وتُحضَّر هذه الحلويات من الأرز اللزج المغطى بمعجون الفاصوليا الحمراء. ويُستمتع بتناول بوتاموتشي خلال الاعتدال الربيعي، إذ يرمز إلى زهور الفاوانيا (بوتان باليابانية) التي تتفتح في هذا الوقت، بينما يُؤكل أوهاغي في الخريف، وقد سُمّي نسبةً إلى نبات الهاغي، أو البرسيم الشجيري، الذي يزهر في هذا الفصل. وإلى جانب كونها حلويات موسمية، تُقدَّم هذه الأطعمة قرابين على قبور الأجداد وفي البوتسودان (المذابح البوذية المنزلية)، للدعاء من أجل محصول وفير.

ويُعدّ بوتاموتشي وأوهاغي متشابهين إلى حدّ كبير، غير أن بعض التقاليد تميّز بينهما باستخدام معجون فاصوليا ناعم (كوشيان) في بوتاموتشي، ومعجون خشن (تسوبوان) في أوهاغي. ويستند ذلك إلى فكرة أن قشور حبوب الفاصوليا الحمراء المحصودة حديثًا تكون أكثر طراوة في الخريف، ما يجعل استخدام تسوبوان يحافظ على قوامها المميز.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: كعكات الأرز المعروفة باسم بوتاموتشي في الربيع وأوهاغي في الخريف. © بيكستا)