هاكاما... السراويل اليابانية التقليدية ورمز الأناقة والانضباط

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

”هاكاما“ هي سراويل تقليدية يابانية واسعة تشبه التنورة، يرتديها الرجال والنساء على حدّ سواء، وغالبًا ما تُستخدم في المناسبات الرسمية والاحتفالات، لما تضفيه من طابع أنيق يعكس روح التقاليد اليابانية العريقة.

الارتباط بتعليم المرأة

”هاكاما“ عبارة عن سروال مطوي يشبه التنورة، يُلبس فوق الكيمونو، كجزء من الزي الياباني التقليدي. تاريخيًا، كان يرتديه الرجال والنساء على حد سواء، إلا أنه لم يعد رائجًا بين النساء في فترة إيدو (1603-1868). ومع تحديث اليابان في عصر ميجي (1868-1912)، أصبح ”هاكاما“ جزءًا من الزي المدرسي للطالبات، وهذا الارتباط بالتعليم يعني أنها لا تزال شائعة حتى اليوم بين الشابات في حفلات التخرج.



إذا اختار العروسان ارتداء الزي الياباني في حفل زفافهما، فغالباً ما يرتدي العريس هاكاما مخطط بالأبيض والأسود مع سترة هاوري سوداء. كما يُعدّ هاكاما زياً أساسياً في العديد من فنون الدفاع عن النفس، مثل الكيندو والكيودو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: رماة يرتدون الهاكاما أثناء تدريب الكيودو. © PhotoAC)