لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة
رموز العرش الياباني… ما هي الكنوز الإمبراطورية المقدسة الثلاثة؟
أصول أسطورية
تتألف رموز الإمبراطورية اليابانية، المعروفة أيضًا بالكنوز المقدسة الثلاثة، من مرآة ياتا نو كاغامي، وسيف كوساناغي نو تسوروغي، وجواهر ياساكاني نو ماغاتاما المنحنية. تقول الأسطورة إن أباطرة اليابان ينحدرون من إلهة الشمس أماتيراسو، وتظهر المرآة والجواهر في قصة استدراجها للخروج من كهف كانت تختبئ فيه، حاملةً النور إلى السماء؛ إذ خُدعت برؤية صورتها في المرآة فخرجت من الكهف. بعد أن قتلت أفعى عملاقة، وجد شقيقها سوسانو السيف في جثتها، ثم قدمه لها.
نظرًا لقدسية هذه القطع، لا تُعرض أبدًا في الأماكن العامة. في مراسم الخلافة الإمبراطورية عام 2019، عندما خلف الإمبراطور ناروهيتو والده أكيهيتو، ظهر السيف والجواهر في الاحتفالات، لكنهما كانا داخل صناديق في ذلك الوقت. وبسبب السرية الشديدة المحيطة بهما، يبقى من غير الواضح عدد مرات استبدالهما على مر القرون. يقال إن المرآة موجودة في ضريح إيسي، والسيف في ضريح أتسوتا في ناغويا، والمجوهرات في القصر الإمبراطوري في طوكيو.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان الرئيسي من بيكستا)