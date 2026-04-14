قصة أكابيكو: البقرة الحمراء التي أصبحت أيقونة في فوكوشيما

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

تُعدّ ألعاب أكابيكو—وهي أبقار حمراء زاهية ذات رؤوس متأرجحة بطريقة ساحرة—من أبرز الحرف الشعبية في محافظة فوكوشيما. وتحمل هذه الدمى طابعًا تقليديًا عريقًا، إذ ارتبطت تاريخيًا بمعتقدات شعبية ترمز إلى الحماية وجلب الحظ، مما يجعلها هدايا تذكارية محبوبة ورمزًا ثقافيًا مميزًا للمنطقة.

أكابيكو هي لعبة يابانية تقليدية على شكل بقرة حمراء، تُصنع من الورق المعجّن في أيزواكاماتسو بمحافظة فوكوشيما، وتُعد اليوم من الهدايا التذكارية الشائعة لزوار المنطقة. وتتكوّن من جزأين: جسم بأرجل قصيرة وعنق طويل مُثبّت من الداخل ومعلّق بخيط، بحيث يتحرّك الرأس صعودًا وهبوطًا وإلى الأمام والخلف عند لمسه. ويعني اسمها ”أكابيكو“ حرفيًا ”البقرة الحمراء“، حيث تعني ”أكا“ الأحمر، و”بيكو“ كلمة محلية تعني بقرة.

وتروي إحدى الأساطير أن الأكابيكو الأصلية، التي يُعتقد أنها كانت حيوانًا حقيقيًا، ظهرت في منطقة أيزو، وهي منطقة جبلية داخلية في محافظة فوكوشيما، خلال القرن التاسع للمساعدة في بناء أحد المعابد. وفي أواخر القرن السادس عشر، سمع أحد الزعماء المحليين هذه القصة، فشجّع الحرفيين على صنع ألعاب تجسّد تلك البقرة. ومنذ ذلك الحين، ارتبطت هذه الألعاب بالحماية من مرض الجدري، ولا تزال حتى اليوم تُعدّ تميمةً لجلب الحظ.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)