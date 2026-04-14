لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة
قصة أكابيكو: البقرة الحمراء التي أصبحت أيقونة في فوكوشيما
ألعاب تقليدية
أكابيكو هي لعبة يابانية تقليدية على شكل بقرة حمراء، تُصنع من الورق المعجّن في أيزواكاماتسو بمحافظة فوكوشيما، وتُعد اليوم من الهدايا التذكارية الشائعة لزوار المنطقة. وتتكوّن من جزأين: جسم بأرجل قصيرة وعنق طويل مُثبّت من الداخل ومعلّق بخيط، بحيث يتحرّك الرأس صعودًا وهبوطًا وإلى الأمام والخلف عند لمسه. ويعني اسمها ”أكابيكو“ حرفيًا ”البقرة الحمراء“، حيث تعني ”أكا“ الأحمر، و”بيكو“ كلمة محلية تعني بقرة.
وتروي إحدى الأساطير أن الأكابيكو الأصلية، التي يُعتقد أنها كانت حيوانًا حقيقيًا، ظهرت في منطقة أيزو، وهي منطقة جبلية داخلية في محافظة فوكوشيما، خلال القرن التاسع للمساعدة في بناء أحد المعابد. وفي أواخر القرن السادس عشر، سمع أحد الزعماء المحليين هذه القصة، فشجّع الحرفيين على صنع ألعاب تجسّد تلك البقرة. ومنذ ذلك الحين، ارتبطت هذه الألعاب بالحماية من مرض الجدري، ولا تزال حتى اليوم تُعدّ تميمةً لجلب الحظ.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)