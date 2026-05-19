فوريكاكي... اللمسة اللذيذة التي تمنح الأرز الياباني نكهة مميزة

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

في اليابان، يُعدّ فوريكاكي وسيلة سريعة وسهلة لإضفاء نكهة غنية ومتنوعة على طبق من الأرز، إذ يأتي بمزيج من المكونات مثل السمسم والأعشاب البحرية والأسماك المجففة أو التوابل، ليحوّل وجبة بسيطة إلى طبق أكثر شهية.

رشة من النكهة على الأرز

يُعدّ فوريكاكي من أشهر الإضافات الغذائية في اليابان، وهو عبارة عن خليط من التوابل الجافة يُرش فوق الأرز الساخن لمنحه نكهة غنية ومتنوعة. وتتوفر منه أنواع ونكهات عديدة جاهزة، ما يجعله خيارًا عمليًا وسهل الاستخدام في الوجبات اليومية.

ومن المكونات الشائعة في الفوريكاكي: النوري المحمص، أكاشيسو، والسلمون، إضافة إلى السمسم والبيض المجفف في بعض الأنواع. ومن أبرز العلامات التجارية نوريتاما، الذي تنتجه ماروميا، ويجمع اسمه بين كلمتي ”نوري“ و”تاماغو“ (البيض). وقد ساهم هذا المنتج في انتشار الفوريكاكي على نطاق واسع منذ طرحه في الأسواق خلال ستينيات القرن الماضي.

ويُستخدم الفوريكاكي كطريقة سهلة لإضفاء نكهة مميزة على الأرز الأبيض، ما يجعله أكثر جذبًا للأطفال ولمن يفضلون الأطعمة الخفيفة. كما يُضاف أحيانًا إلى أونيغيري أو يُستخدم كطبقة علوية للمعكرونة وأطباق أودون.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)