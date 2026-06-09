كونكاتسو... كيف يبحث اليابانيون عن شريك الحياة في العصر الحديث؟

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفر

تشير كلمة كونكاتسو في اليابان إلى الجهد المنظم والنشط للعثور على شريك حياة بهدف الزواج، سواء عبر تطبيقات المواعدة أو وكالات الزواج أو فعاليات التعارف المخصصة لذلك.

الراغبون في الزواج

يشمل مصطلح ”كونكاتسو“ في اليابان طيفًا واسعًا من الأنشطة التي يسعى من خلالها العزاب إلى إيجاد شريك حياة. ويُترجم غالبًا إلى ”البحث عن شريك“، ويشير إلى استخدام خدمات مدفوعة الأجر مثل تطبيقات المواعدة وحفلات التوفيق بين الأزواج. كما يمكن للعرائس والعرسان الراغبين في الزواج اللجوء إلى وكالات الزواج، وهي أغلى ثمنًا لكنها توفر دعمًا أكبر وضمانًا أفضل من خلال فحص أعضائها. ويشمل ”كونكاتسو“ أيضًا أنشطة غير مدفوعة الأجر، مثل التعارف عن طريق الأصدقاء أو المشاركة في لقاءات جماعية غير رسمية (غوكون).

كلمة ”كونكاتسو“ هي اختصار لعبارة ”كيكون كاتسودو“ (وتعني حرفيًا ”الأنشطة المؤدية إلى الزواج“). وقد برز هذا المصطلح بشكل كبير مع صدور كتاب ”كونكاتسو جيداي“ (عصر البحث عن شريك الحياة) عام 2008، من تأليف عالم الاجتماع يامادا ماساهيرو والصحفية شيراكاوا توكو، اللذين أشارا إلى أن العزاب اليوم بحاجة إلى بذل جهود فعّالة إذا كانوا يرغبون في الزواج.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)