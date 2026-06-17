دمى تيروتيرو بوزو... تقليد ياباني لطرد الغيوم واستدعاء الطقس المشمس

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفر

تُعدّ دمى تيروتيرو بوزو من التقاليد الشعبية البسيطة في اليابان، حيث تُعلّق هذه الدمى الصغيرة كنوع من الدعاء أو التمنّي بقدوم طقس مشمس، خاصة قبل النزهات أو الفعاليات المدرسية في الأيام الممطرة.

تمائم الطقس

”تيروتيرو بوزو“ هي دمية صغيرة تُعلق في اليابان كدعاء لطقس جميل. تقليديًا، كانت تُصنع من القماش، لكن النسخ البسيطة التي يصنعها الأطفال اليوم قبل الرحلات المدرسية أو الأيام الرياضية غالبًا ما تستخدم مناديل ورقية. على سبيل المثال، يمكنكِ تشكيل منديل ورقي على هيئة كرة لتمثيل الرأس، ولفّ منشفة ورقية حوله، وتثبيته بشريط مطاطي حول ”رقبة“ الدمية، التي تُعلق عادةً بجوار النافذة في الليلة التي تسبق اليوم الذي ترغبين فيه بطقس جميل.

بحسب أحد مواقع الطقس، يعتقد البعض أنه لا يُرسم وجه الدمية إلا إذا كان اليوم التالي مشمسًا، كما هو مُراد. (وهذا يجعلها شبيهة بدمية ”داروما“، التي لا يُرسم لها عين ثانية إلا بعد استجابة الدعاء). مع ذلك، من الشائع عمليًا رسم الوجه قبل تعليق ”تيروتيرو بوزو“ لجعلها دمية أجمل. تاريخيًا، كانت هناك أيضًا عادة سكب الساكي على رأس الدمية إذا استجاب الدعاء، ثم إطلاقها في النهر.

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)