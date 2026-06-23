لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة
غوشوئين... طوابع المعابد والأضرحة التي تحولت إلى هواية فريدة في اليابان
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تذكارات روحية تحمل ذكرى الزيارة
تُعد «غوشوئين» ختامًا تذكارية خاصة تصدرها المعابد والأضرحة في اليابان لتوثيق زيارة الزائر لها. وتتكوّن عادةً من ختم أحمر يُطبع بالحبر، إلى جانب اسم المعبد أو الضريح مكتوبًا بخط اليد بالحبر الأسود بأسلوب فني مميز، ما يجعل كل ختم قطعة فريدة تجمع بين الطابع الديني والفن التقليدي الياباني. ويحتفظ هواة جمع هذه الأختام بها في دفاتر خاصة تُعرف باسم «غوشوينتشو»، وهي دفاتر مصممة خصيصًا لهذا الغرض ويمكن شراؤها من المعابد والأضرحة، فضلاً عن بعض المكتبات ومتاجر الأدوات المكتبية.
وخلال السنوات الأخيرة، تحوّل جمع أختام الغوشوين إلى هواية واسعة الانتشار في اليابان، واستقطب أعدادًا متزايدة من الشباب إلى جانب المهتمين بالثقافة والتاريخ. ومع ذلك، لا يُنظر إلى الغوشوين باعتباره مجرد تذكار سياحي، بل يحمل بُعدًا روحانيًا أيضًا؛ لذلك يُستحسن أن يؤدي الزائر الصلاة أو الطقوس التعبدية المعتادة في المعبد أو الضريح قبل طلب الختم، احترامًا للمكان وتقاليده. وتُفرض عادةً رسوم رمزية مقابل الحصول على الختم، تبلغ في معظم الحالات نحو 500 ين.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان الرئيسي: © Adobestock)