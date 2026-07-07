«إيتاداكيماسو».. لماذا يقول اليابانيون هذه العبارة قبل تناول الطعام؟

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفر

لا تبدأ الوجبة في اليابان قبل أن يقول الجميع: «إيتاداكيماسو». وتعكس هذه العبارة اليابانية الشائعة الامتنان لكل من أسهم في إعداد الطعام، كما تعبّر عن الشكر للطعام نفسه، لتجسد جانبًا عميقًا من الثقافة اليابانية يتجاوز مجرد آداب المائدة.

تُستخدم منذ الصغر

تُعد عبارة «إيتاداكيماسو»، التي تعني تقريبًا «أتناول بتواضع»، من العبارات الشائعة في اليابان التي تُقال قبل تناول الطعام. وهي تعبر عن الامتنان لكل من أسهم في وصول الطعام إلى المائدة، بدءًا من المزارعين الذين يزرعون المحاصيل، مرورًا بجميع مراحل الإنتاج والتوزيع، وصولًا إلى من أعدّ الوجبة. كما تُعد تعبيرًا عن الشكر للكائنات الحية التي أصبحت غذاءً للإنسان. ويتعلم الأطفال في اليابان استخدام هذه العبارة منذ سن مبكرة، سواء في المنزل أو في دور الحضانة ورياض الأطفال.

وبالمثل، تُقال عبارة «غوتشيسو ساما» أو «غوتشيسو ساما ديشيتا» بعد الانتهاء من الطعام للتعبير عن الامتنان على الوجبة. ولا يقتصر استخدامها على المنازل، بل تُستخدم أيضًا على نطاق واسع في المطاعم، حيث يرددها الزبائن عند مغادرتهم أو بعد سداد الفاتورة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: طفلان يضمان أيديها معًا، قائلين ”إيتاداكيماسو“. تُستخدم إيماءة الشكر الظاهرة في الصورة عادةً مع هذه العبارة، وكذلك في مناسبات أخرى للتعبير عن الامتنان. © بيكستا)