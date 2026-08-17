«حكاية الهيكي».. الملحمة العسكرية الأشهر في اليابان

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفر

اشتهرت «حكاية الهيكي» في الأصل على ألسنة الموسيقيين الجوالين، وهي ملحمة عسكرية يابانية كبرى تتناول صراعات الساموراي، وتتمحور حول فكرة زوال الأشياء وتقلب أحوال الدنيا، وهي إحدى أبرز الثيمات الراسخة في الأدب الياباني التقليدي.

بطولات جليلة ومواقفُ مُؤثِّرة

تستعرض ”حكاية الهيكي“ صراعًا ملحميًا من القرن الثالث عشر يروي وقائع ”حرب غينبي“ التاريخية (1180–1185)، والتي أطاح خلالها عشيرة ”ميناموتو“ بعشيرة ”تايرا“ الحاكمة. وتشتهر الملحمة بتصوير البطولات الحربية والمآثر العسكرية المثيرة، كقصة الرامي ”ناسو نو يويتشي“ الذي أصاب مروحة ورقية مثبتة على متن قارب بعيد، إلى جانب مشاعر الحزن والأسى واللمسات الإنسانية، كقصة مقتل فتى في السادسة عشرة من عمره على يد ساموراي اعتصر قلبه الحزن عندما اكتشف أن خصمه الشاب قد جلب معه مزمارًا إلى ساحة المعركة.

وانتشرت القصة على نطاق واسع عبر العروض التي كان يقدمها الـ ”بيوا هوشي“ (biwa hōshi)—وهم موسيقيون عميان يشبهون الرهبان، يلعبون على آلة ”البيوا“، وهي آلة وترية تشبه العود. وكان لـ ”حكاية الهيكي“ تأثير بالغ على الأدب في العصور التالية، ولا سيما الأعمال المخصصة لمسرح الـ ”نو“ (Nō). وقد جرى ترجمتها إلى اللغة الإنكليزية عدة مرات، بما في ذلك الترجمة الشهيرة التي قدمها رويال تايلور عام 2012.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: تمثال في أوتاوارا، توتشيغي، للرامي ناسو نو يويتشي وهو يطلق سهماً ليصيب مروحة على متن قارب بعيد. © بيكستا)