«بوساي نو هي».. يوم الاستعداد للكوارث في اليابان

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفر

يُقام «يوم الاستعداد للكوارث» في اليابان في الأول من سبتمبر/أيلول من كل عام، وهو مناسبة للتذكير بأهمية الاستعداد للكوارث الطبيعية والتفكير في كيفية التصرف عند وقوعها، إلى جانب إجراء تدريبات عملية على الاستجابة لحالات الطوارئ. ويشهد هذا اليوم تدريبات للكوارث في مختلف أنحاء البلاد، بمشاركة الحكومة والسلطات المحلية والمدارس والشركات.

رفع مستوى الوعي

يُقام ”يوم الاستعداد للكوارث“ في اليابان سنوياً في الأول من سبتمبر/ أيلول، وهو اليوم نفسه الذي دمر فيه زلزال كانتو الكبير منطقة طوكيو عام 1923، وأسفر عن مقتل أكثر من 100 ألف شخص. كما يصادف هذا الوقت من العام موسماً تشيع فيه الأعاصير. وقد أُقر هذا اليوم في عام 1960 لرفع مستوى الوعي بأهمية الاستعداد للكوارث، بما في ذلك الزلازل والأعاصير والأمطار الغزيرة.

وفي مثل هذا الوقت من كل عام، تُجرى العديد من تدريبات إدارة الكوارث من قبل الحكومة الوطنية، والسلطات المحلية، والشركات، والمدارس. وتُحث عامة الجماهير على فحص إمدادات الطوارئ الخاصة بهم، والاطلاع على خريطة المخاطر المحلية للتآلف معها، وتأكيد موقع مأوى الإخلاء المخصص لهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)