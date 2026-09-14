«سوغوروكو».. رحلة لعبة يابانية كلاسيكية عبر الزمن

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفر

اكتسبت لعبة الألواح التقليدية اليابانية «سوغوروكو» (Sugoroku) شعبية واسعة خلال فترة إيدو، وتحولت إلى إحدى وسائل الترفيه المحبوبة آنذاك، فيما أُنتجت لها نسخ عديدة اتسمت بتصاميم فنية متقنة ورسوم غنية بالتفاصيل، تعكس براعة الفنانين والحرفيين في تلك الحقبة.

الفن والتسلية

«سوغوروكو» هي لعبة لوحية يابانية تقليدية تشبه ألعابًا غربية مثل «الثعبان والسلم». يرمي اللاعبون النرد ويحركون قطعهم على لوحة اللعب.

اكتسبت اللعبة شعبية واسعة خلال فترة إيدو (1603–1868)، وكانت في بدايتها تتسم بطابع ديني وتتناول موضوعات دينية، قبل أن تتوسع لاحقًا لتجسد موضوعات أخرى، مثل السفر إلى أماكن شهيرة أو خوض رحلة عبر مراحل الحياة. وتزينت العديد من لوحات السوغوروكو برسوم توضيحية ذات قيمة فنية عالية.

ولا تزال اللعبة تحظى بشعبية بين الأطفال حتى اليوم، وتستوحي بعض نسخها الحديثة أفكارها من عالم المانغا أو البرامج التلفزيونية الشهيرة. كما ترتبط اللعبة تقليديًا باللعب خلال عطلة رأس السنة الجديدة.

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معلومات حول لعبة ”سوغوروكو“ (باللغة الإنكليزية)مقدمة من مكتبة البرلمان الوطني الياباني.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئسيي: لعبة لوحية من نوع سوغوروكو مستوحاة من رواية ”شانكس مير“ للكاتب جيبينشا إيكو، والتي تدور حول السفر على طريق توكايدو السريع بين إيدو ”طوكيو حاليًا“ كيوتو، مع رسوم توضيحية للفنان أوتواغاوا هيروشيغه. بإذن من مكتبة البرلمان الوطني)