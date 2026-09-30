تسوماغو.. رحلة إلى بلدة تاريخية في قلب جبال ناغانو

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفر

كانت بلدة «تسوماغو» في جنوب غربي محافظة ناغانو محطةً لاستراحة المسافرين المنهكين على طريق ناكاسندو القديم، ولا تزال حتى اليوم تحتفظ بأجوائها التاريخية وملامحها التقليدية، لتمنح الزوار فرصة لاستشعار أجواء اليابان في زمن مضى.

نزهة مشي ممتعة

كانت «تسوماغو»، الواقعة في محافظة ناغانو، في الماضي محطة توقف رئيسية على طريق «ناكاسيندو»، الذي ربط بين «إيدو» (طوكيو حاليًا) و«كيوتو» عبر مسار داخلي يمر بجبال الألب اليابانية. وتُعرف هذه المنطقة غالبًا باسم «تسوماغو-جوكو»، وهي تعكس أجواء عصر ازدهارها خلال فترة «إيدو» (1603-1868)، بفضل شارعها الرئيسي الذي يضم مباني خشبية حوفظ عليها بحالة ممتازة، مع إخفاء خطوط الهاتف والكابلات الأخرى عن الأنظار.

ويمكن للزوار الإقامة في النزل المحلية للاستمتاع بأجواء المكان خلال أوقات الهدوء وقلة الحشود. كما يوجد جزء من الطريق يتيح للمشاة القيام بنزهة ممتعة وهادئة وصولًا إلى محطة التوقف التالية «ماغومي»، التي تبعد نحو 9 كيلومترات، أي ما يعادل نحو ثلاث ساعات سيرًا على الأقدام.

وكانت «تسوماغو»، التي تقع ضمن حدود بلدة «ناغيسو» الحالية، مجتمعًا رائدًا في حركة الحفاظ على الطابع العمراني في اليابان، حيث قدمت نموذجًا جرى تبنيه وتطبيقه على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد.

(لنص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)