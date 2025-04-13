الحلقة الكبرى... عندما تتحدث الأخشاب بلغة المستقبل في أوساكا إكسبو 2025

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في قلب معرض أوساكا إكسبو 2025، يلفت الأنظار هيكل خشبي عملاق يعرف باسم ”الحلقة الكبرى“، يمتد كأنه معجزة معمارية تحيط بالمناطق المركزية للمعرض. يجسد هذا التصميم الفريد لقاء الحرفية اليابانية العريقة مع التقنيات الحديثة، ليمنح الزوار ممرًا مرتفعًا ومساحات مظللة نابضة بالإبداع والدهشة.

أكبر هيكل خشبي في العالم يحيط بمعرض أوساكا إكسبو

افتُتِحت رسميًا ”الحلقة الكبرى“ في جزيرة يومينوشيما، الموقع الذي يستضيف معرض أوساكا إكسبو 2025، معلنةً بداية العد التنازلي النهائي لانطلاق المعرض العالمي الذي سيُفتتح في 13 أبريل/ نيسان ويستمر لمدة ستة أشهر. وقد سُجِّلت الحلقة الكبرى بالفعل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر هيكل خشبي في العالم.

هذا الهيكل الفريد من نوعه صُمم على يد فوجيموتو سو، المنتج الإبداعي للمعرض، ويجسد شعار المعرض ”ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات“ من خلال تجسيده لفكرة ”الوحدة في التنوع“. تم بناء الحلقة باستخدام خشب جُمع من مناطق مختلفة من اليابان، في تعبير رمزي عن الترابط بين الطبيعة والمجتمع والتقاليد المحلية.

تمتد الحلقة الكبرى بطول كيلومترين وبارتفاع يصل إلى 12 مترًا، وتحيط بالمناطق المركزية للمعرض، حيث تقع الأجنحة المميزة التي أنشأها مبدعون عالميون بمواضيع تتعلق بالحياة، مثل الصحة، والبيئة، والابتكار. كما تحيط بها أجنحة الدول المشاركة والأجنحة الإقليمية التي تمثل مختلف المحافظات اليابانية.

ويُعد الممشى العلوي للحلقة تجربة بصرية فريدة للزوار، إذ يتيح لهم استكشاف المعرض من الأعلى ومشاهدة التصميم المعماري المتناغم للأجنحة. ومن أعلى نقطة في المسار، يمكن رؤية أفق مدينة أوساكا، وخليج أوساكا، وحتى جسر أكاشي كايكيو الممتد على مسافة تتجاوز 30 كيلومترًا غربًا، في الأيام ذات الأجواء الصافية.

يمثل هذا الهيكل الخشبي المبتكر، الذي يجمع بين الحرفية اليابانية التقليدية والتصميم المعماري المعاصر، أحد أبرز المعالم الرمزية للمعرض العالمي، ويهدف إلى إلهام الزوار للتفكير في إمكانيات المستقبل من منظور بيئي وإنساني شامل.



الحلقة الكبرى هي أكبر هيكل خشبي في العالم. (© Nippon.com)



يوفر الممر الموجود في الأعلى إطلالات على موقع المعرض بأكمله. (© Nippon.com

ولا تقتصر التجربة على الممشى العلوي فحسب، بل يمكن للزوار أيضًا المشي تحت الهيكل، حيث يوفر الظل والحماية من زخات المطر أو حرارة الصيف، ما يجعل التجول في أرجاء المعرض أكثر راحة. في الوقت نفسه، يمكنهم الاستمتاع بجمال الخشب الياباني عالي الجودة ولمس إتقان تقنيات البناء الحرفية التي دخلت في إنشائه، مما يمنح التجربة أبعادًا حسية وثقافية فريدة.

يمثل هذا الهيكل الخشبي الضخم، الذي يجمع بين الحداثة والبساطة اليابانية التقليدية، رمزًا لفلسفة المعرض، ويأمل المنظمون أن يُلهم الزوار للتأمل في مستقبل يوازن بين الاستدامة، والابتكار، والإنسانية.



تُذكّر العوارض والوصلات أسفل الممر بعمارة المعابد والأضرحة اليابانية. (© Nippon.com)



منظر ليلي للممر. (© Nippon.com)



تميمة المعرض مياكو-مياكو تقف أمام الحلقة الكبرى. (© Nippon.com)

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان © Nippon.com)