قاعة إكسبو... ”القبعة اللامعة“ التي تضيء مستقبل الفعاليات العالمية!

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفر

جناح ”القبعة اللامعة“ (Shining Hat) هو قاعة المعرض الرئيسية في إكسبو 2025 أوساكا كانساي، وتستضيف فعاليات بارزة مثل حفلي الافتتاح والختام. سمي الجناح بهذا الاسم بسبب تصميمه المميز، حيث يعلو قاعدته الأسطوانية قرص ذهبي لامع يشبه الهوائي المكافئ، رمزًا لتبادل المعلومات. يقع في منطقة البوابة الشرقية، ويتميز بمظهر متغير حسب الطقس والإضاءة.

داخليًا، يضم الجناح مسرحًا دائريًا بسعة 1900 مقعد، مصممًا بألوان بيضاء مهيمنة مع لمسات قماشية منفوخة على الجدران لخلق أجواء مريحة وجذابة. يستضيف حوالي 100 فعالية خلال فترة المعرض (13 أبريل/ نيسان إلى 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025)، تشمل عروضًا موسيقية عالمية، وفنون يابانية تقليدية مثل النوه والكابوكي، بالإضافة إلى عروض معاصرة.

بعد غروب الشمس، يتحول الجدار الخارجي للقاعة إلى شاشة عملاقة لعروض الإسقاط الضوئي اليومية، تعرض 109 أعمال مختارة من تقديمات محلية وعالمية، مما يعزز التجربة البصرية للزوار. يجسد الجناح رؤية إكسبو 2025 ”تصميم مجتمع المستقبل لحياتنا“، مقدمًا مزيجًا من الابتكار التكنولوجي والإرث الثقافي، مما يجعله مركزًا حيويًا للتواصل والإبداع خلال المعرض

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)