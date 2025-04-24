أوساكا إكسبو يفتح بوابة المستقبل: تجربة لا تُنسى في جناح مستقبل الحياة!

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سياحة وسفر

الحياة مع الروبوتات والذكاء الاصطناعي

في جناح مستقبلي ينبض بالحياة والتكنولوجيا، يقدم عالم الروبوتات الياباني إيشيغورو هيروشي تصورًا لمجتمع يندمج فيه البشر مع الروبوتات والذكاء الاصطناعي في نسيج يومي متكامل، حيث لا تعود العلاقة بين الإنسان والآلة محصورة في الأوامر والوظائف، بل تتسع لتشمل التفاعل والتفاهم والتعايش.

يتخذ تصميم المبنى بعدًا رمزيًا عميقًا، حيث تنساب المياه على جدرانه الخارجية السوداء لتجسد صورة الحياة في أبسط عناصرها، في مقابل الداخل المملوء بعقول صناعية وأجساد من السيليكون والمعادن. في هذا الفضاء الغامر، يلتقي الزوار بما يقارب ثلاثين روبوتًا وأفاتارًا، من بينهم أندرويدات تُحاكي الإنسان في أدق ملامحه وسلوكياته، وتتم برمجتها لتستقبل الزوار وكأنها من بني البشر.

يبدأ الزائر رحلته في المعرض بالتعرف على تاريخ طويل من العلاقة الروحية التي أقامها اليابانيون مع الأشياء، من العصور القديمة التي كانوا يحيون فيها الجمادات رمزيًا، وصولًا إلى العصر الرقمي حيث أصبحت تلك الجمادات قادرة بالفعل على التفاعل والتجاوب. ثم ينتقل إلى مشهد مستقبلي يقع بعد خمسين عامًا من الآن، حيث تصبح الروبوتات جزءًا طبيعيًا من الحياة اليومية، مستخدمة في المهام المنزلية والطبية والتعليمية، بل وحتى في التواصل العاطفي.

في القسم الأخير، ينتقل الزائر إلى بعد زمني أعمق، حيث يُقدم تصور تطوري للجنس البشري بعد مرور ألف عام. هنا، لا يعود الإنسان كما نعرفه، بل يصبح كائنًا اندمجت أعضاؤه البيولوجية بالتقنيات المتقدمة، وارتقى إدراكه وتغير شكله ليعكس ذلك التمازج بين الطبيعة والتكنولوجيا، في مشهد مثير للتأمل والدهشة.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)