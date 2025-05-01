”تشكيل الحياة“.. جناح المستقبل ينبض بالإبداع في أوساكا إكسبو!

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفر

جناح ”نورونورو“، الذي صممه فنان الوسائط يويتشي أوشياي، الأستاذ المشارك في جامعة تسوكوبا، يجسد مفهوم ”صياغة الحياة“ من خلال رمزية المرايا، مقدمًا تجربة بصرية وتفاعلية مبتكرة. تتألق الواجهة الخارجية بـ”غشاء مرآة“ مطور خصيصًا، يعكس المشهد المحيط بشكل ديناميكي، متمايلًا ومتشوهًا في تفاعل مستمر مع البيئة، مما يخلق إحساسًا بالحيوية والتغير.

في الداخل، يضم الجناح مسرحًا محاطًا بشاشات LED على شكل مرايا، حيث يتيح تطبيق مخصص للزوار تحميل بياناتهم الشخصية مسبقًا لإنشاء صور رمزية رقمية تعكس مظهرهم. هذه الصور تتطور عبر تفاعل الزوار مع أسئلة ذكاء اصطناعي مدمج، حيث تتعلم الصورة الرمزية تقليد كلامهم وتصرفاتهم، فتصبح قادرة على التحرك بشكل مستقل والدخول في حوارات شبيهة بالواقع. هذه التجربة تُحفز التأمل في الهوية والذات، موظفة التكنولوجيا لخلق نسخ رقمية تعكس جوانب من الإنسانية.

بالمقارنة مع جناحي كوياما كوندو وفوكوكا شينيتشي، يتميز جناح ”نورونورو“ بنهجه التكنولوجي المتقدم الذي يركز على التفاعل الرقمي والهوية الفردية. بينما يستكشف جناح كوندو الطعام كجسر ثقافي ومستقبلي، ويغوص جناح فوكوكا في التوازن البيولوجي للحياة، يقدم جناح أوشياي تأملًا في الذات عبر المرايا الرقمية، مدعومًا بالذكاء الاصطناعي. يشترك الجناحات الثلاثة في رؤية مشتركة تُحفز الزوار على إعادة التفكير في الحياة من زوايا متنوعة—الطعام، الخلايا، والهوية—مستخدمة الفن والتكنولوجيا لخلق تجارب غامرة.

يُلهم جناح ”نورونورو“ الزوار لاستكشاف حدود الواقع والرقمي، متسائلين عن طبيعة الذات في عصر التكنولوجيا، ويبرز كيف يمكن للفن الرقمي أن يعكس ويصوغ تجارب إنسانية عميقة.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)