”رحلة الأرض الحية“.. اكتشف كوكبنا من منظور جديد في أوساكا إكسبو!

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفر

جناح ”خلايا الحياة“، المكون من وحدات مكعبة الشكل مصنوعة من إطارات فولاذية وألواح خرسانية خاصة، يقدم تجربة غامرة بعنوان ”مشهد الحياة“، أبدعها مخرج الرسوم المتحركة كاواموري شوجي باستخدام أحدث التقنيات. يتيح الجناح للزوار استكشاف الحياة من منظورات كونية ومجهرية، معززًا التأمل في تنوعها وجمالها. يشمل الجناح تجربة ”الخلية 01: رؤية عميقة“، حيث ينغمس ما يصل إلى 30 زائرًا عبر نظارات الواقع الافتراضي في سلسلة غذائية كونية الحجم، و”الخلية 02: أنيما!“ التي تجمع الصور والموسيقى والاهتزازات ليختبر الزوار ”موسيقى الحياة“ بكامل أجسادهم. أما ”الخلية 03: نافذة الكون“ فتعرض على شاشة عملاقة مشاهد واقعية تُحاكي رؤية الأرض من مدارها أو استكشاف باطن بيضة، في حين تُجسد ”الخلية 04: التحول“ دراما الكائنات الدقيقة، كاشفة عن تفاعلاتها المعقدة.

مقارنة بالجناحات الأخرى، يبرز جناح كاواموري بتركيزه على التجارب الحسية والتكنولوجية التي تكشف تنوع الحياة بصريًا وجسديًا. فبينما يربط جناح كوياما كوندو الطعام بالثقافة، ويستكشف جناح فوكوكا شينيتشي التوازن البيولوجي، ويتأمل جناح يويتشي أوشياي في الهوية الرقمية، يقدم هذا الجناح رحلة شاملة عبر أبعاد الحياة المرئية وغير المرئية. يشترك الجناحات في تحفيز التفكير العميق في الحياة عبر الفن والتكنولوجيا، لكن جناح ”خلايا الحياة“ يتميز بقدرته على نقل الزوار من الكوني إلى المجهري، موظفًا الواقع الافتراضي والعروض متعددة الحواس لإلهام الإعجاب بعجائب الوجود.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)