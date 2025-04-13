جناح الإمارات في أوساكا إكسبو: غابة نخيل تنسج حكاية تراثٍ يتّجه نحو المستقبل

سياحة وسفر

في معرض إكسبو 2025 المقام في مدينة أوساكا اليابانية، يفتح جناح دولة الإمارات العربية المتحدة أبوابه لزوار العالم ضمن تجربة غامرة تمزج بين إرثٍ متجذّر وابتكارٍ يستشرف المستقبل، في فضاء مستوحى من غابة نخيلٍ تُجسّد العلاقة الخالدة بين الإنسان والطبيعة.

يستقبل الزوار مبنى زجاجي مذهل التصميم، يشعّ بالضوء وينبض بالحياة، تتوسطه أعمدة شاهقة مصنوعة من ألياف النخيل المعاد تدويرها من النفايات الزراعية، في تجسيد حيّ لفلسفة الاستدامة التي تُعد إحدى ركائز رؤية الإمارات. يَبلغ عدد هذه الأعمدة 90 عمودًا، ويصل ارتفاع كل منها إلى 16 مترًا، لترتفع نحو السماء كما تفعل النخلة، رمز العطاء والمرونة والتجدد في الثقافة الإماراتية.

ويجمع التصميم بين ملامح العمارة التقليدية في منطقة الخليج العربي وبراعة الحرفية اليابانية، ليقدم عملاً معماريًا فنيًا يعكس التبادل الثقافي والحوار الحضاري، في تجسيد بصري يُحاكي النخلة ككائن حي ينمو ويتفرّع، ويظلّ صامدًا في وجه التحديات.

في الداخل، ينكشف عالم متكامل من التجارب التفاعلية والوسائط المتعددة، يأخذ الزائر في جولة عبر محاور متعددة: من استكشاف مشاريع الإمارات الرائدة في علوم الفضاء، كمشروع ”مسبار الأمل“، إلى ابتكاراتها الطبية والرقمية، والتي تؤكد التزام الدولة بمستقبل قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.

ولأن التراث حاضرٌ دومًا في القلب، يحتفي الجناح بفنون الطهو الإماراتي الذي يمزج بين النكهات الشرقية واللمسات العالمية، ضمن مساحات تتيح للزائر التذوق والانغماس في تجربة حسّية فريدة. كما يسلط الضوء على الحرف اليدوية الإماراتية، كالسدو والخوص والتلي، التي تنقل عبق الصحراء وتُبرز قيم الكرم والمثابرة والجمال المستمد من البيئة.

لا يقدّم جناح الإمارات مجرّد عرض، بل يروي قصة وطن يمدّ جذوره في الأرض ويرفع نظره إلى السماء، وطنٍ يؤمن بأن الثقافة والعلم والاستدامة ليست مفاهيم منفصلة، بل نسيج متكامل يشكّل طريق البشرية نحو مستقبل أكثر ترابطًا، تفاهمًا، وازدهارًا.

إنه جناح يحمل رسالة الإمارات إلى العالم: دعوة للتأمل، للحوار، ولتصميم غدٍ تُزهر فيه الإنسانية كما تزهر النخلة في قلب الصحراء.