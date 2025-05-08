جناح الولايات المتحدة الأمريكية في أوساكا إكسبو: تخيّل وابتكر وشارك العالم رؤيتك

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفر

ابتكارات رائدة في جناح الولايات المتحدة

يتميز جناح الولايات المتحدة بتصميم معماري مذهل يتكون من مبنيين مثلثي الشكل يتوسطهما مكعب مضيء بعرض 13.5 مترًا يبدو وكأنه يطفو في الهواء، مستوحى من جمالية ”وابي سابي“ اليابانية التي تجمع بين البساطة والعمق. تعرض شاشات LED عملاقة على الجدران الخارجية معالم أمريكية بارزة وابتكارات صناعية متقدمة، تنعكس صورها على المكعب لتخلق مشهدًا بصريًا ساحرًا. يضم الفناء الخلفي حديقة غنية بالنباتات الأمريكية الأصلية ومسرحًا يستضيف عروض موسيقى الجاز والآر أند بي الأصيلة، إلى جانب رقصات الهيب هوب التقليدية وفعاليات ثقافية متنوعة تعكس التنوع الثقافي الأمريكي.

في الداخل، يقود الزوار ”سبارك“، الرمز النجمي المتحرك للجناح، عبر خمسة معارض غامرة تسلط الضوء على الابتكارات الأمريكية الرائدة عالميًا، مع التركيز بشكل خاص على استكشاف الفضاء. كل معرض يدعو الزوار لاستكشاف أفكار جديدة ومبتكرة من خلال تجارب تفاعلية ملهمة.

المعلم الأبرز في الجناح هو عينة قمرية ”صخرة القمر“ التي جُمعت خلال مهمة أبولو 17 عام 1972، والتي تُعرض لأول مرة منذ إكسبو أوساكا 1970، مما يجذب حشودًا كبيرة. إلى جانب ذلك، يقدم مطعم بطابع فضائي تجربة طعام فريدة مستوحاة من روعة الكون. يعكس الجناح التزام الولايات المتحدة بالابتكار والتعاون العالمي، داعيًا الزوار لتخيل مستقبل مشترك تحت شعار ”تخيل ما يمكننا خلقه معًا“

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)