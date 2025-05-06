جناح أوزبكستان في إكسبو أوساكا... حيث تنمو المعرفة مثل شجرة الحكمة

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفر

تجربة المجتمع المستقبلي في حديقة التربة والخشب

الجناح تحت عنوان ”حديقة المعرفة: مختبر للمجتمع المستقبلي“ يقدم تجربة فريدة تجمع بين التراث الثقافي والابتكار المستدام. مستوحى من فكرة ”التجمع تحت شجرة“، يعكس التصميم المعماري للجناح روح القوافل التاريخية التي كانت توفر ملاذًا للراحة والتبادل الثقافي للمسافرين على طول طريق الحرير. يهدف الجناح إلى أن يكون مركزًا نابضًا بالحياة يجمع الناس لتبادل المعرفة، الثقافة، والأفكار الملهمة لبناء مجتمع مستقبلي مستدام.

يتميز المبنى، الذي يتخذ شكل مثلث عند النظر إليه من الأعلى، بمساحة تبلغ حوالي 750 مترًا مربعًا وارتفاع يصل إلى طابقين. يجمع التصميم بين التقاليد والحداثة، حيث تم تشييد الأساس من الطين والطوب وفقًا للهندسة المعمارية التقليدية، بينما صُنع السقف من حوالي 280 قطعة خشبية من خشب الأرز المحلي المقطوع بالقرب من أوساكا، بالإضافة إلى مواد طبيعية أخرى قابلة لإعادة التدوير. بعد انتهاء المعرض، سيتم نقل هذا الخشب إلى أوزبكستان لإعادة استخدامه في بناء مرافق تعليمية وثقافية، مما يعكس التزام الجناح بمبادئ الاقتصاد الدائري ويرمز إلى الروابط العميقة بين أوزبكستان واليابان.

ينقسم الجناح إلى ثلاثة أقسام رئيسية: ”التعليم“، ”الابتكار“، و”الطاقة النظيفة“، حيث يعرض كل قسم مبادرات مستقبلية طموحة تعكس رؤية أوزبكستان للتنمية المستدامة. تتيح الصور ثلاثية الأبعاد بزاوية 360 درجة للمعالم الشهيرة، مثل مدن سمرقند وبخارى التاريخية، والحرف اليدوية التقليدية كالسيراميك والتطريز، تجربة غامرة تأسر الزوار وتنقلهم إلى قلب التراث الأوزبكي. كما يبرز الجناح تقنيات مبتكرة مثل مشاريع الطاقة الشمسية والهوائية، ومبادرات تعليمية تهدف إلى تمكين الأجيال القادمة.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)