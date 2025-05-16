جناح الاتحاد الأوروبي في أوساكا إكسبو: رؤية مشتركة لرعاية كوكب الغد

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفر

يجسّد هذا الجناح رؤية طموحة تجمع بين الاستدامة والجماليات والشمولية، وهي المبادئ الأساسية التي تقود سياسة الباوهاوس الأوروبية الجديدة، الهادفة إلى تحقيق الحياد الكربوني في قطاع البناء بحلول عام 2050، مع التركيز على تصميمات مبتكرة تقلل من البصمة البيئية دون المساومة على الأناقة أو الوظائفية.

يوفر الجناح للزوار تجربة غامرة تمكّنهم من استكشاف مبادرات الاتحاد الأوروبي واليابان في مجال البناء المستدام من خلال منشآت تفاعلية متطورة، واختبارات عملية تشرح تقنيات مبتكرة مثل استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير، وبرامج حوارية ملهمة تجمع خبراء عالميين لمناقشة مستقبل العمارة تحت شعار ”رعاية الغد“.

كما يضم الجناح معروضات فنية وعلمية تعكس الإبداع الثقافي والتكنولوجي، مستلهمة من التراث الياباني، مثل حديقة زن مصممة بعناية فائقة يديرها ذراع روبوتي يحاكي الحركات الدقيقة لفني بشري، مما يرمز إلى التوازن بين التكنولوجيا والطبيعة. إلى جانب ذلك، يبرز معرض طيور الأوريغامي الرقمية، حيث تتحرك أسراب من الطيور الافتراضية في فضاء بصري ساحر، مدعوم بتقنيات الواقع المعزز، لتعكس جمال الحرفية اليابانية التقليدية بلمسة عصرية.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)