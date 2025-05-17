جناح المملكة المتحدة في أوساكا إكسبو: هيا بنا نبني المستقبل

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفر

يحمل هذا الجناح شعار ”هيا بنا نبني المستقبل“، ويتميز بتصميم مبتكر مستوحى من مكعبات البناء، يجسّد فكرة أن الأفكار الصغيرة، عندما تتراكم، تتحول إلى ابتكارات ثورية قادرة على إعادة تشكيل العالم. شخصية الجناح الرقمية، ”بكس“، التي تعيش في عالم افتراضي مكوّن من مكعبات متلألئة، تُجسّد روح الإبداع الحرّ، حيث تتحوّل وتتكيّف باستمرار، مُلهمة الزوار لاستكشاف إمكانيات لا نهائية.

يُرافق ”بكس“ الزوار في جولة تفاعلية عبر المعرض، حيث يُستخدم الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات، مثل الواقع المعزز والمحاكاة ثلاثية الأبعاد، لتقديم تجربة غامرة تكشف عن مستقبل العلوم والتكنولوجيا. يتيح المعرض للزوار فرصة المشاركة في ورش عمل ممتعة وفعاليات فنية تفاعلية تُعزز الوعي بالقضايا البيئية وتُبرز أهمية الابتكار المستدام. كما يمكن للزوار الاستمتاع بأداء موسيقي فريد يمزج بين إيقاعات مستوحاة من شوارع المملكة المتحدة وأصوات الثقافة اليابانية الحديثة، مما يضفي أجواءً مفعمة بالحيوية.

يُطل مطعم الجناح على حديقة ساحرة مستوحاة من الطراز الإنجليزي التقليدي، ويقدم قائمة طعام متنوعة تجمع بين النكهات الكلاسيكية والمعاصرة، تشمل أطباقًا شهية مثل السمك والبطاطس المقلية المقرمشة، وتجربة شاي ما بعد الظهيرة الأنيقة، ودجاج تيكا ماسالا الغني بالتوابل. لإكمال التجربة، يدعو متجر الجناح الزوار لاستكشاف مجموعة مختارة من المنتجات المحلية المميزة، بما في ذلك الأطباق الحرفية والتذكارات الفريدة التي تعكس روح الجناح.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)